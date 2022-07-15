防暑期台3線大型重機跑山熱季交通事故 警提高執法強度

暑期是台3線大型重機跑山熱季，嘉義縣警察局4月起在中埔鄉沄水至大埔鄉路段，展開重點執法，截至6月底共強締455件超速等交通違規，警方將配合第三季行政院交通安全專案，提高執法力道，降低事故發生率。

警方說，行政院推動改善交通安全，規畫執行四季交安專案，第一、二季防制酒駕、路口安全，第三季主題：安全駕駛，強調「不超速、不逼車、不無照」，確保行車安全。

警方4月起在台3線中埔沄水至大埔路段，展開重點執法，截至6月底取締超速、跨線（逆向）行駛、改裝嗓音車及無照（越級）駕駛等違規達455件，統計4至6月交通死傷事故15件，較1至3月減少12件，漸有成效。