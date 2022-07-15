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防暑期台3線大型重機跑山熱季交通事故 警提高執法強度
暑期是台3線大型重機跑山熱季，嘉義縣警察局4月起在中埔鄉沄水至大埔鄉路段，展開重點執法，截至6月底共強締455件超速等交通違規，警方將配合第三季行政院交通安全專案，提高執法力道，降低事故發生率。
警方說，行政院推動改善交通安全，規畫執行四季交安專案，第一、二季防制酒駕、路口安全，第三季主題：安全駕駛，強調「不超速、不逼車、不無照」，確保行車安全。
警方4月起在台3線中埔沄水至大埔路段，展開重點執法，截至6月底取締超速、跨線（逆向）行駛、改裝嗓音車及無照（越級）駕駛等違規達455件，統計4至6月交通死傷事故15件，較1至3月減少12件，漸有成效。
警方配合最新一季執法工作要求，將以落實速度管理、稽查改裝防制危駕及取締無照駕駛為首要目標，第三季暑假期間，易有改裝、危駕車輛群聚活動，影響道路安全及安寧，警方將協調監理、環保機關，規畫聯合路檢稽查，搭配機動巡邏攔盤查、深夜測速及聲音照相科技執法。
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