模範員工是你？桃園通緝男落網 大喊「我要上班」急溜

桃園市張姓男子因涉嫌性騷擾，卻遲未到案遭通緝，昨天當街被警方認出，下車時被警方上前盤查，但他堅稱自己「要上班」，企圖騎車逃逸，最後仍被優勢警力壓制上銬，依法接送歸案。

桃園警分局青溪派出所員警陳威豪及許修豪，昨天14時許時，發現因涉及性騷擾案件遭通緝的張姓男子（40歲）騎車在街頭遊蕩，便換穿便衣尾隨，同時呼叫警力支援。

張男被員警尾隨，渾然不知，在林森路停車準備打電話，就被員警團團包圍並出示通緝文件，讓他嚇了一大跳。

但張男卻不願配合，表示自己要去上班，一邊就跳上機車想逃離現場，但員警機敏將他控制住並拉下車，當街壓制；期間張男還不斷嚷著「我要打給老闆」。