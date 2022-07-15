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南投4死命案歹徒持雙槍行凶 3被害人是8年前舊案證人

遭攔查謊稱「沒駕照」忘記身分證字號 一查竟是通緝犯

聯合報／ 記者陳弘逸／高雄即時報導

高雄23歲盧姓男子因涉犯交通過失傷害罪遭地檢署發布通緝，日前深夜開車外出，未開大燈遭警攔查；當下盧男神情緊張，還假裝忘記身分證字號，更謊稱自己沒有駕照，雙方僵持在路邊，直到員警曉以大義後才願配合，查出通緝身分後，將人依法逮捕歸案。

岡山警分局壽天派出所員警7月10日晚上11時，發現盧男駕駛黑色轎車行經岡山區大仁南路未依規定使用大燈，將車攔停盤查。

盧男遭攔查後，神情緊張，不斷冒汗及發抖，眼神閃爍、言詞跳針，先是辯稱忘記帶身分證件，更緊張到無法念出身分證字號，還說他沒有駕照所以才緊張；更引起警方懷疑，隨即通知警網前往支援。

雙方僵持在路旁，直到員警向盧男曉以大義之下，才願配合表明身分，經查發現，他涉犯交通過失傷害罪，6月28日遭地檢署發布通緝，警詢後，將人依法逮捕歸案。

高雄23歲盧姓男子遭通緝，深夜開車外出遭警攔查，身分露餡遭逮。記者陳弘逸／翻攝
高雄23歲盧姓男子遭通緝，深夜開車外出遭警攔查，身分露餡遭逮。記者陳弘逸／翻攝
高雄23歲盧姓男子遭通緝，深夜開車外出遭警攔查，身分露餡遭逮。記者陳弘逸／翻攝
高雄23歲盧姓男子遭通緝，深夜開車外出遭警攔查，身分露餡遭逮。記者陳弘逸／翻攝

通緝 身分證 駕照

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