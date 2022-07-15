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陳致中夫婦因國務機要費雙遭判刑 陳：上訴爭取清白

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導

台灣高等法院更二審今天宣判，前總統陳水扁涉國務機要費部分免訴，另陳水扁兒子、高雄市議員陳致中洗錢判刑1年，併科150萬元罰金、媳婦黃睿靚涉洗錢判刑10月，併科100萬元罰金，緩刑4年，需支付公庫100萬元。陳致中表示，會繼續上訴，以爭清白。

陳水扁2008年總統卸任，後因龍潭購地案遭判刑20年入獄，2015年1月5日經核准保外醫治至今。國務機要費部分，立法院在5月30日三讀通過會計法第99條之一條文修正草案，將國務機要費除罪化，經總統6月15日公布實施生效。

陳水扁妻子吳淑珍涉犯洗錢部分判刑2年，並沒收美金299萬餘元。兒子陳致中涉洗錢判刑1年，併科150萬元罰金、媳婦黃睿靚涉洗錢判刑10月併科100萬元罰金，宣告緩刑4年，需支付公庫100萬元，可上訴。針對更二審結果，高市議員陳致中表示，免訴部分不代替父親陳水扁發言，不過其餘部分將會「繼續上訴，以爭清白」。

台灣高等法院更二審今天宣判，高市議員陳致中（左）表示會繼續上訴證明清白。圖／取自陳致中臉書
台灣高等法院更二審今天宣判，高市議員陳致中（左）表示會繼續上訴證明清白。圖／取自陳致中臉書

洗錢 陳水扁 陳致中

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