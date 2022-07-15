陳致中夫婦因國務機要費雙遭判刑 陳：上訴爭取清白

台灣高等法院更二審今天宣判，前總統陳水扁涉國務機要費部分免訴，另陳水扁兒子、高雄市議員陳致中涉洗錢判刑1年，併科150萬元罰金、媳婦黃睿靚涉洗錢判刑10月，併科100萬元罰金，緩刑4年，需支付公庫100萬元。陳致中表示，會繼續上訴，以爭清白。

陳水扁2008年總統卸任，後因龍潭購地案遭判刑20年入獄，2015年1月5日經核准保外醫治至今。國務機要費部分，立法院在5月30日三讀通過會計法第99條之一條文修正草案，將國務機要費除罪化，經總統6月15日公布實施生效。