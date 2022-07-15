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一個手滑下場超慘！損失100萬泰達幣興訟討要回來

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中陳姓女子販賣泰達幣給陳姓買家時，因一時手機操作不慎，竟失誤將多達3萬多顆、價值100萬元的虛擬貨幣匯給對方，蔡收到後則以帳戶認證原因無法取出返還，陳不堪慘重損失提返還不當得利之訴，法院以蔡確實無法律原因受有利益，比較市值等判蔡應給付陳100萬元，可上訴。

陳女主張，蔡女今年1月26日以50萬元和她買1萬6672顆泰達幣，但因為自己操作手機錯誤，導致多寄發了3萬3344顆到對方的虛擬貨幣帳戶，當下就馬上要求蔡返還未果。

陳認為，蔡無法律上原因受有她誤寄的泰達幣利益，且蔡女無法通過帳號高級認證，而不能返還多拿的泰達幣，也無權侵佔應予返還，因此提返還不當得利之訴，要求蔡女歸還。

蔡女抗辯稱，她確實有收到陳誤寄的泰達幣，但因為進入虛擬帳戶後，她就因為帳號認證不出來，無法從礦機中拿出泰達幣，加上又怕遭第3人詐騙也已經報警處理，所以沒辦法返還，主張駁回。

法院審酌，蔡女收到陳誤寄的泰達幣後有立同意歸還書據，可見他確實是無法律上原因受有利益，而蔡因帳號認證問題無法從礦機拿出泰達幣，自應償還該幣是日之價額。

法院再根據雙方先前交易紀錄、單據等，認定3萬3344顆泰達幣市值100萬元，認定陳女求償有據，判蔡應給付她100萬元。

台中司法大厦。記者曾健祐／攝影
台中司法大厦。記者曾健祐／攝影

泰達幣 虛擬貨幣

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