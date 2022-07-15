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房東多收租記恨5年 他狂殺無辜二房東逾30刀判無期定讞

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

施姓男子就讀大學時不滿房東向他收較高的房租，記恨5年後擬定「假租屋真殺房東」的計畫，他見帶看房屋者是無辜的卓姓女二房東，仍持刀砍殺於30刀，導致卓女倒臥樓梯間身亡，最高法院依殺人罪判他無期徒刑定讞。

施2012年9月就讀勤益科技大學一年級，自認房東向他收取比他人高的房租，持續累積不滿情緒，事隔多年仍未釋懷；他2017年中旬開始外出注意監視器拍攝範圍，並記下租屋廣告的聯絡電話，計畫換裝、佯稱租屋再殺害房東的計畫。

施2017年8月2日上午頭戴假髮、將短刀藏在右腳彈性襪中，騎機車到租屋地點，打公共電話佯稱要租套房，對方請卓女和他碰面、帶看房間，他明知卓女並非預定下手的對象，仍趁卓女爬樓梯抵達4樓、轉身欲介紹房間時，拿刀猛刺卓女頭部、胸部等處，導致卓女大量失血、倒地不起，連身穿的淡黃色上衣都被鮮血整件染紅。

施見卓女倒地，用衛生紙擦拭短刀、手上的血跡，搭公車至他處逛街，再騎車回住處，警方獲報循線逮捕施；施坦承犯行，但偵訊時一度謊稱「有一個聲音叫我這樣做」，並要求精神鑑定。

法院認為施捏造受「聲音」指使，目的在尋求精神鑑定，試圖獲得減刑，另經精神鑑定，認定施未受精神障礙、心智缺陷等造成辨識能力降低，審酌施患有亞斯伯格症，殺害素不相識的卓女，犯案手段殘忍、惡劣，一、二審均依殺人罪判無期徒刑，最高法院駁回上訴，全案定讞。

示意圖／ingimage
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房東 房間 殺人

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