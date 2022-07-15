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16次提假釋碰壁 「惡龍」張錫銘狀告矯正署
曾是警方頭疼的十大槍擊要犯、綁架集團首腦「惡龍」張錫銘，更三審判他無期徒刑定讞，迄今服刑逾16年、呈報假釋16次，去年6月矯正署駁回假釋案，不服提行政訴訟，今年2月遭台南地院駁回。他16次提報假釋審查，一反前兩次在假審會即碰壁而提告，台南地院則要求矯正署說明。
台南地院行政訴訟庭6月底再次為張錫銘假釋案開庭審理，張主張，在監獄第14次及第15次假釋提報即已通過假審會的決議，報請法務部矯正署審核。未料，第16次提報假釋時，在假釋基礎事實未更動，他也無違反假釋審查條件，卻莫名的未通過假審會的審議。
張主張，在監獄第14次提報假審會審查時，監獄「報請假釋報告表中假釋審查會議及面談情形」一欄即載明「有面談3次及評估建議同意假釋」與「該員在監表現正常，有多次獎勵紀錄，從其言談中可見其思想已有改變，再犯風險已降低」。
然而，他第16次提報假釋審查，因何再犯風險忽地偏高？假審會判斷為何丕變？在事物本質並無差異情形下，自不應做出不同的判斷，原處分不但前後矛盾且悖於信賴保護原則。他認為，監獄假審會變更之前連續2次的決議，自有舉證說明義務。
台南地院行政庭認為，本案仍有調查的必要，將再開辯論庭，也要求矯正署收到裁定後，20日內對此爭點提出說明。
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