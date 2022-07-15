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扁珍國務機要費16年審不完 弊案始末大事記看這裡！

聯合報／ 記者林孟潔王宏舜王聖藜／台北即時報導

前總統陳水扁國務機要費案至今纏訟16年尚未了結，於更二審審理期間，立法院三讀通過會計法修正條文，經蔡英文總統公布後，正式將國務機要費除罪化。

國務機要費案更二審被告包括陳水扁、扁妻吳淑珍、兒子陳致中、媳婦黃睿靚、總統府前出納陳鎮慧、總統府辦公室前、後任主任馬永成、林德訓、吳淑珍助理蔡銘哲、前力麒建設董事長郭銓慶9人。

※國務機要費案大事記

●2006年6-7月

吳淑珍遭爆料拿不實發票核銷國務機要費，審計部查帳後將全案移送檢方偵辦，稱為「國務機要費案」，引起「紅衫軍」百萬人倒扁活動

●2006年8月7日、10月27日

檢方二度就訊時任總統陳水扁

●2006年11月3日

國務機要費案檢方偵查終結，起訴吳淑珍、馬永成、林德訓、陳鎮慧；陳水扁因身為總統獲憲法保障刑事豁免權

●2006年11月5日

陳水扁開記者會說明，稱「一審有罪就下台」

●2006年12月15日

台北地方法院首度開庭審理國務機要費案，吳淑珍體力不支昏倒送醫

●2007年1月25日

陳水扁認為法院審理國務機要費案違憲，向大法官聲請釋憲

●2007年6月15日

大法官作出第627號解釋，認為總統雖享有刑事豁免特權，但基於未損尊榮及職權而自願配合可接受偵查，另指總統有國家機密特權

●2008年5月20日

陳水扁卸任總統，檢方分案將他列為國務機要費被告並境管

●2008年11月11日

陳水扁涉嫌貪汙、洗錢，檢方複訊後向台北地院聲請羈押，成為我國司法史上首位戴上手銬、因貪汙案遭聲押的卸任元首

●2008年11月12日

台北地方法院裁定陳水扁羈押禁見，創下卸任元首遭收押偵辦的首例

●2008年12月12日

檢方偵結起訴陳水扁四大弊案，請求法院量處「最嚴厲之刑」；同案起訴包括吳淑珍、陳致中、黃睿靚夫婦等人

●2008年12月13日

台北地院召開移審庭裁定當庭釋放陳水扁

●2008年12月25日

台北地院併案審理陳水扁四大弊案、國務機要費案，由審判長蔡守訓組成的合議庭審理

●2008年12月30日

台北地院再度裁定羈押陳水扁

●2008年9月11日

國務機要費等弊案台北地院一審宣判，陳水扁、吳淑珍遭重判無期徒刑

●2010年6月11日

台灣高等法院審結國務機要費等弊案，二審改判陳水扁、吳淑珍20年徒刑

●2010年11月11日

最高法院撤銷國務機要費案，發回高院更審；陳水扁龍潭購地案及買官案判刑定讞

●2011年8月26日

高院更一審逆轉判陳水扁、吳淑珍貪汙無罪，僅依偽造文書罪將扁珍各判10月徒刑

●2012年7月26日

最高法院再度撤銷更一審判決，發回更審

●2015年1月5日

陳水扁因健康因素獲200萬元保外就醫

●2016年4月21日

陳水扁聲請停止審判獲准，其餘被告繼續審理

●2022年4月1日

高院更二審傳喚吳淑珍、陳致中、黃睿靚等多名被告出庭，但吳淑珍仍請假未出庭

●2022年4月7日

陳水扁召開國務機要費國際記者會，稱自己絕對沒有貪汙

●2022年5月30日

立法院三讀通過會計法修正條文，將國務機要費除罪化

●2022年6月15日

蔡英文總統公布會計法修正條文

●2022年7月15日

國務機要費案更二審宣判

陳水扁。圖／聯合報系資料照片
陳水扁。圖／聯合報系資料照片

陳水扁 國務機要費 吳淑珍

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