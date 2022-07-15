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國務機要費案判決出爐 陳致中洗錢判1年、黃睿靚獲緩刑

纏訟16年！國務機要費除罪陳水扁獲判免訴 吳淑珍洗錢判2年

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國務機要費案判決出爐 陳致中洗錢判1年、黃睿靚獲緩刑

聯合報／ 記者林孟潔王宏舜王聖藜／台北即時報導

前總統陳水扁涉國務機要費案，案件纏訟16年，台灣高等法院更二審今天宣判，除陳水扁、吳淑珍之外，兒子陳致中涉洗錢判刑1年，併科150萬元罰金、媳婦黃睿靚涉洗錢判刑10月併科100萬元罰金，宣告緩刑4年，需支付公庫100萬元，可上訴。

總統府前、後任辦公室主任馬永成、林德訓、總統府前出納陳鎮慧均獲免訴判決；吳淑珍助理蔡銘哲涉犯寄藏貪汙所得財物判刑4月，褫奪公權一年，另犯國務機要費洗錢部分免訴；前力麒建設董事長郭銓慶犯國務機要費洗錢部分也免訴。

更二審審理尾聲時，立法院在5月30日三讀通過會計法第99條之一條文修正草案，也就是國務機要費除罪化，總統6月15日正式公布，政壇掀波，也確實影響本案判決結果。

陳致中、黃睿靚涉入洗錢案，兩人都主張自己無罪；陳致中開庭時指出，向幫忙開戶的人說「是這太太娘家的資金」，是母親的要求，是媽媽的理財模式，並說從小就是這樣，包括舅舅、大姑等親友也提供帳戶供媽媽使用。

陳致中認為「都是家裡的錢」，媽媽都是這樣做，不覺有異。「虎毒不食子」陳致中述說母親從她小學一年級起就坐輪椅，有很強的求生意志、想照顧兩姊弟，不覺得媽媽會害他。

嫁入第一家庭卻身陷訟累，黃睿靚開庭時表示，這幾年來受到的折磨與煎熬，是說不出的痛苦與困擾，她嘆息為人媳婦有無奈之處，她從事音樂工作，是舞台的表演者，在音樂世界舒服快樂，對政治沒有興趣。

但審判長不拐彎抹角，問黃睿靚「開戶時妳知道嗎？」「帳戶交給誰用？」她沉默半晌，答稱「大家會認為她是高級知識分子，應該要看，但事實不是這樣」，指不清楚名下帳戶由何人使用。

馬永成、林德訓也否認犯罪，馬主張國務機要費性質如特別費，也首度為在「南線專案」不實陳述致歉，強調不知道吳淑珍蒐集別人的發票，並指自己的情節比馬的幕僚輕卻遭重判，令人唏噓。

林德訓則說，1949年總統就有特別費，檢察官竟質疑「總統為何要有？」當年的核銷都是依會計處指導，卻被指為違法，「可以檢討作業流程，但不該說我們貪汙」，他和馬永成沒拿到一塊錢，國務機要費都是陳水扁所使用。

陳鎮慧、蔡銘哲、郭銓慶則都認罪，但陳女不服一審從刑要她和陳水扁夫妻、馬永成、林德訓連帶繳交1億7百多萬元的犯罪所得；蔡銘哲則希望從輕量刑，郭銓慶盼免刑。

林德訓。圖／聯合報系資料照片
林德訓。圖／聯合報系資料照片
陳鎮慧。圖／聯合報系資料照片
陳鎮慧。圖／聯合報系資料照片
馬永成。圖／聯合報系資料照片
馬永成。圖／聯合報系資料照片
陳致中（右）、黃睿靚（左）夫婦。圖／聯合報系資料照片
陳致中（右）、黃睿靚（左）夫婦。圖／聯合報系資料照片
陳致中（右）、黃睿靚（左）夫婦。圖／聯合報系資料照片
陳致中（右）、黃睿靚（左）夫婦。圖／聯合報系資料照片

國務機要費 洗錢

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