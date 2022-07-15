女店員修改、漏打上百張發票 侵占6萬多元慘遭判刑

高雄李姓女子在某連鎖超商擔任店員時，以修改、漏打5百多張發票的方式，累積侵占超商6萬多元，犯行被發現後業者提告；事後李女深表悔意，也發還侵占的金額；地院將她依業務侵占罪，處10個月有期徒刑，緩刑4年。

判決指出，李女2018年10月起至2019年6月，在高雄某連鎖超市擔任店員，負責商品保管、櫃檯收銀結帳、保管貨款等業務，但她卻在工作時，將顧客購買的品項予以修改，登載不實交易品項的統一發票，並將貨款差額侵占入己。

事後該超商人員盤點有異樣報警，警方循線查獲此事，經查李女修改、登載不時交易品項的發票多達490張，收錢沒打發票71次，侵占財物價值共計6萬3724元。警詢、偵訊時，李女都坦承犯行，檢方將她依因業務侵占等案起訴。

地院審酌李女利用超市員工的身分，處理會計資料及經手貨款及貨品的機會，輸入不實發票並將財物侵占入己，侵占財物價值共計6萬3724元；超商業者認為損失近百萬元，與地院認定侵占的財務總價值，差距過大，雙方最終無法達成調解。