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南投四死槍擊案 蘇貞昌：台灣治安一向穩定

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

最高檢察署今天上午9時30分，在警政署忠孝樓二樓大禮堂，召開「111年地方公職人員選舉檢警調廉政高層首長座談會」，行政院院長蘇貞昌、內政部徐國勇、法務部部長蔡清祥及中選會主任委員等人到場致詞，並希望年底九合一選舉可以順利進行。

由於南投昨天發生四死一傷的槍擊命案，蘇貞昌警政署指出，台灣的治安一向穩定，昨天發生重大命案後，內政部及警政署都有向他報告，新任警政署長更南下指揮坐鎮，只要案情有進展，一定會向社會各界報告。

另外陳時中參選台北市長，不再擔任疫情指揮中心指揮官，蘇貞昌表示他相當感謝陳時中，陳時中現在為了服務台北市民投入選舉，未來疫情指揮中心指揮官的人選正在進行考量。

行政院院長蘇貞昌、內政部徐國勇、法務部部長蔡清祥，今天參加「111年地方公職人員選舉檢警調廉政高層首長座談會」。記者廖炳棋/翻攝
行政院院長蘇貞昌、內政部徐國勇、法務部部長蔡清祥，今天參加「111年地方公職人員選舉檢警調廉政高層首長座談會」。記者廖炳棋/翻攝

九合一選舉 蘇貞昌 陳時中

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