上櫃藥廠晟德律師獨董陳永昌內線交易 百萬交保

上櫃公司晟德大藥廠獨董、律師陳永昌，涉嫌在2018年知悉晟德大藥廠重大消息後，於禁止交易期間內，與親友從事內線交易，共計獲利及擬制性獲利約400餘萬元。台北地檢署14日指揮調查局搜索約談陳永昌等7人，複訊後陳永昌依違反證券交易法內線交易罪嫌，以100萬元交保候傳。

司法官訓練所19期結業的陳永昌，曾任桃園、士林、台北、基隆地院及高等法院法官，後來轉任律師，擔任永昌法律事務所所長。他14日晚間移送北檢複訊時，被問到是否涉及內線交易？斬釘截鐵地表示「沒有」。

2018年7月晟德大藥廠發布重訊，宣布將與中國華潤醫藥控股簽署CS02糖尿病新藥獨家授權大陸市場開發與商業化的合作備忘錄。華潤醫藥控股是香港上市公司華潤醫藥集團獨資子公司，華潤醫藥集團在中國大陸則是綜合醫藥公司龍頭之一，主要產品包括化學藥品、中藥、生物制劑及營養保健品。