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上櫃藥廠晟德律師獨董陳永昌內線交易 百萬交保

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

上櫃公司晟德大藥廠獨董、律師陳永昌，涉嫌在2018年知悉晟德大藥廠重大消息後，於禁止交易期間內，與親友從事內線交易，共計獲利及擬制性獲利約400餘萬元。台北地檢署14日指揮調查局搜索約談陳永昌等7人，複訊後陳永昌依違反證券交易法內線交易罪嫌，以100萬元交保候傳。

司法官訓練所19期結業的陳永昌，曾任桃園、士林、台北、基隆地院及高等法院法官，後來轉任律師，擔任永昌法律事務所所長。他14日晚間移送北檢複訊時，被問到是否涉及內線交易？斬釘截鐵地表示「沒有」。

2018年7月晟德大藥廠發布重訊，宣布將與中國華潤醫藥控股簽署CS02糖尿病新藥獨家授權大陸市場開發與商業化的合作備忘錄。華潤醫藥控股是香港上市公司華潤醫藥集團獨資子公司，華潤醫藥集團在中國大陸則是綜合醫藥公司龍頭之一，主要產品包括化學藥品、中藥、生物制劑及營養保健品。

創立於1959年的晟德大藥廠，早期為生產口服、內用、外用等全劑型藥廠，後來鎖定專攻內服液劑，著手研發多元化液劑產品，成功轉型為台灣第一大專業內服液劑藥廠，2008年晟德水劑產品在台灣市佔率已突破70%，近年更打算優化水劑產品組合並投身精神、神經科用藥領域，將晟德再度轉型為生技育成平台。

晟德獨董律師陳永昌涉內線交易，以百萬元交保。記者蔣永佑/攝影
晟德獨董律師陳永昌涉內線交易，以百萬元交保。記者蔣永佑/攝影

內線交易 律師 桃園

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