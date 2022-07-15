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涉內線交易獲利 晟德獨董100萬元交保

中央社／ 台北15日電

上櫃公司晟德大藥廠於107年間發布重大消息後，時任獨董的陳姓男子涉嫌內線交易，獲利約400餘萬元。台北地檢署昨天指揮調查局約談陳男等7人。檢察官訊後諭令陳男100萬元交保。

晟德大藥廠昨天發布重大訊息表示，以第三方身分配合法務部調查局到至公司進行調查，此項調查與晟德無涉，故對公司財務業務沒有影響。

晟德大藥廠於民國107年7月間發布重大訊息，與中國一家醫藥控股公司簽署糖尿病新藥獨家授權大陸市場開發與商業化的合作備忘錄。其中簽約金加上里程碑金為8000萬人民幣，銷售權利金最高可達兩位數的百分比。

檢調獲報，時任晟德大藥廠獨立董事陳姓男子於107年間，知悉公司的重大消息後，於禁止交易期間內，從事內線交易，共計獲利及擬制性獲利約400餘萬元，涉嫌違反證券交易法內線交易罪嫌。

北檢昨天指揮調查局台北市調查處執行搜索7處，並傳喚陳男等7人說明，檢察官漏夜偵訊後，諭令陳男100萬元交保。

上櫃公司晟德大藥廠獨董陳永昌涉嫌內線交易，遭北檢搜索約談。記者蔣永佑／攝影
上櫃公司晟德大藥廠獨董陳永昌涉嫌內線交易，遭北檢搜索約談。記者蔣永佑／攝影

內線交易 檢察官

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