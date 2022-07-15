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冷血！找友性侵借宿女子 惡狼判決前暴死...友判8年半

聯合報／ 記者楊湛華／桃園即時報導

苗栗一名女子北上桃園找朋友，卻被放鳥，只好向不熟識陳姓男友人借宿，卻因拒絕他發生關係，當晚遭另名羅姓男子痛打後硬上得逞；兩男事後勒索10萬才放人，女子只好趁提款空擋向行員求助，報警提告；法院痛斥兩人串供脫罪、使始終否認，依強制性交罪判羅有期徒刑8年6月，陳男則在判決前死亡，不受理。可上訴。

檢警調查，女子2019年6月2日晚間北上桃園，卻被友人放鳥，只好致電認識不久的友人陳姓男子，求他借宿一晚，陳便帶她到羅姓友人家；兩人當晚同床共宿，陳男半夜突強行親吻、撫摸女子，甚至脫衣，但遭女子拒絕。

陳男惱羞，怒嗆「妳不給我上，我就叫人來Ｘ妳，妳反抗就試試看」，隨後找羅男進房，任憑羅痛毆女子、性侵得逞，他則冷眼旁觀，事後還逼女子拿出10萬元，否則不放人；女子隔天上午在陳男陪同下到郵局領錢，趁隙請行員報案才得救。

桃園地院審理時，陳男矢口否認，辯與女子是男女朋友，那天返家發現女友與羅男同床，氣憤之下才砸玻璃、進房打她一巴掌，並要她償還交往花費，羅男則辯是與女子性交易。

然而女子指證歷歷、前後一致，屋內其他證人也作證，稱聽到房內有爭吵聲，還聽到女子喊「不要」等，獲法官採信。

法官痛斥陳、羅2人唱和、脫罪，而羅男是非不分，盲從指示對女子施暴、強制性交，犯後還否認、有多項恐嚇得利前科等不良素行，依2人以上共同犯強制性交罪，判羅有期徒刑8年6月；而陳男今年3月已死亡，公訴不受理。全案可上訴。

女子借宿友人家，遭男子夥同友人痛毆、性侵，事後還被勒索10萬元，趁隙報警才獲救。示意圖／ingimage
女子借宿友人家，遭男子夥同友人痛毆、性侵，事後還被勒索10萬元，趁隙報警才獲救。示意圖／ingimage

桃園 恐嚇 郵局

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