電梯性騷擾少女「頸椎摸到尾椎」12秒 判刑10月去坐牢

李姓男子在電梯間假裝幫16歲少女按摩，將手伸進她的外套，一路從頸椎往下摸摸到尾椎，時間12秒，依強制猥褻罪起訴；台北地院審理變更法條，依對未成年人犯性騷擾罪，判處李有期徒刑10月、須坐牢。李可上訴。

檢方指控，2020年12月4日傍晚，李在新北市新店區搭訕同一社區的高中女生，不斷談論按摩的話題，2人進入社區後，李在電梯前，藉故說被害人脊椎側彎，伸手撫摸少女的肩膀、鎖骨，後來摟住少女的腰部。

李之後開口要求，請少女先回家換裝，再到電梯間會合，將手伸進她的外套裡，一路從頸椎摸到尾椎，檢方認李犯強制猥褻罪。

李否認犯行，辯稱是為了教鄰居少女如何分辨大腦運作，並教她體會擁抱的感覺，當下對方沒有表示不同意，事後還加LINE繼續聯絡。

少女則說，她被摟抱時退後閃避，李卻一直靠上來，她沒有同意被摸，只是當下不知道如何反應，後來擺脫李的糾纏，在家人的陪同下向警方報案。

法官審理勘驗電梯外的監視器畫面，認定李伸手進入被害人的外套裡撫摸，時間長達12秒，少女是因為來不及反應而受害，李的行為該當性騷擾罪，非檢方認定的強制猥褻罪，審判中依法變更法條判決。