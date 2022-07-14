國民黨遭追徵8.6億元提告輸了 法院判決理由出爐！

不當黨產處理委員會認定國民黨無償取得後移轉的458筆國有特種房屋基地屬不當黨產，向國民黨追徵8.6億餘元，國民黨聲請暫停執行假處分獲准，並提行政訴訟，台北高等行政法院今判國民黨敗訴，可上訴。

北高行指出，黨產條例規定政黨自1945年8月15日起取得、交付、移轉或登記於受託管理人，並於黨產條例公布日時仍存在的現有財產，及無償取得的財產，均推定為不當取得的財產。

判決指出，國民黨取得458筆土地，是先於訓政時期，向國家申請轉帳國有特種房屋88處獲准，後以轉帳撥用等方式擁有所有權，之後1954年間獲行政院准予一併以轉帳接管等方式，取得房屋坐落基地的所有權。

北高行表示，國民黨沒有未給付對價給國家，就無償取得458筆土地，也不是源自於黨費等一般收入而來，故黨產會推定為不當取得財產無違誤；另現今458筆土地已被徵收或已移轉給第三人而無法返還，依黨產條例規定應予以追徵，黨產會計算後逾8.6億元也無不合之處，判國民黨敗訴。