5度闖林凡住處送禮 女粉犯侵入住宅罪遭判拘役65天

歌手林凡提告粉絲蔡姓女子，士林地院今宣判，依侵入住宅罪處蔡女拘役65天，易科罰金6萬5000元。

判決指出，蔡女2019年7月18、24日，及8月11、25、27日，共5度未經林凡及林母同意開啟房屋外圍鐵門，進入林凡家中庭院，遭林凡提告侵入住宅。

蔡女到案稱，她是贈送肉桂捲麵包給林凡，不是要進到林凡家中，她住美國時會放禮物在友人住處門口，不知道此舉在台是犯罪，她無意犯罪，但林凡不和解。

案經審理，法官認蔡女5次到林凡住處，其中2019年8月27日當天僅以手伸入鐵門，難認屬侵入住宅行為，且伸手範圍小、時間短，也難認蔡女已實際侵害林屋私密性，故無罪。