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全身酒氣粗工男拒檢衝撞 警對空鳴槍追捕逮人法院判6月

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

38歲黃姓粗工去年底凌晨3時許在台南市中西區康樂與正興街口紅線逆向違停，員警上前取締，全身酒氣的他將身分證從車窗遞出，拒絕下車受檢，反而猛踩油門衝撞員警，員警及時閃開後對空鳴槍，他仍乘隙逃逸，15小時後被逮，法官認他駕駛動力交通工具妨害公務罪處6月徒刑。

檢警調查，黃男去年12月28日凌晨3時16分開車經康樂與正興街口紅線逆向違停，市警二分局南門派出所邱姓員警見其形跡可疑，且行徑不穩，恐有酒駕之虞，上前盤查其身分，他將身分證從車窗遞出，卻拒絕下車受檢。

邱警見黃男全身酒氣，站在左前警戒，喝令他下車受檢，但他不予理會，仍發動引擎衝撞邱警，邱警及時閃開後，唯恐對方肇事傷及其他用路人，對空鳴槍一發示警，黃男仍乘隙逃逸。經蒐證後向南檢聲請拘票，15小時在其住處將他拘提到案，但酒測值為零。

黃男表示，當下是想趕快離開現場，沒有要衝撞員警的意思。南檢依妨害公務罪嫌起訴，台南地院認未評價駕駛動力交通工具妨害公務執行部分，發函告知黃男，並變更起訴法條。

台南地院審酌，黃男於警方依法執行職務時，以駕駛車輛衝撞員警，嚴重蔑視國家公權力，影響公務順利執行，危害員警執行職務的嚴正性及執法尊嚴，並可能危及值勤員警的生命、身體安全，對於社會公共秩序及值勤員警的人身安全影響甚鉅。

且黃男曾有多次公共危險素行，惟考量黃男坦承犯行，幸未造成實際傷害等一切情狀，認他犯駕駛動力交通工具妨害公務罪，處6月徒刑，可易科罰金。

黃男假意將身分證從車窗遞出，見員警站在轎車左前方喝令下車受檢，衝撞員警後乘隙逃逸，員警及時閃開後對空鳴槍一發示警。圖／翻攝照
黃男假意將身分證從車窗遞出，見員警站在轎車左前方喝令下車受檢，衝撞員警後乘隙逃逸，員警及時閃開後對空鳴槍一發示警。圖／翻攝照
台南地院審酌，黃男於警方依法執行職務時，以駕駛車輛衝撞員警，對於社會公共秩序及值勤員警的人身安全影響甚鉅，認他駕駛動力交通工具妨害公務罪處6月徒刑。圖／翻攝照
台南地院審酌，黃男於警方依法執行職務時，以駕駛車輛衝撞員警，對於社會公共秩序及值勤員警的人身安全影響甚鉅，認他駕駛動力交通工具妨害公務罪處6月徒刑。圖／翻攝照

妨害公務 台南

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