國民黨遭黨產會追徵8.6億元黨產 提行政訴訟結果出爐！

不當黨產處理委員會認定國民黨無償取得後移轉的458筆國有特種房屋基地屬不當黨產，向國民黨追徵8.6億餘元，國民黨聲請暫停執行假處分獲准，並提行政訴訟，台北高等行政法院今判國民黨敗訴，可上訴。

黨產會2017年6月14日做出行政處分，認定國民黨在訓政時期、1957至1961年僅依國防最高委員會常務會議決議，以「轉帳撥用」等方式取得國有房屋及基地，再買賣移轉給第三人，是不當取得的財產，向國民黨追徵8.6億餘元；國民黨拒繳，被黨產會移由行政執行署，並查封宿舍、黨部等。

國民黨提行政訴訟，一併聲請停止執行，經台北高等行政法院、最高行政法院認為停止執行對公益影響有限，而政黨受到無法存續威脅比較嚴重，且8.6億多元金額頗鉅，若未介入處理，國民黨財產將無從或難以回復，裁定實體行政訴訟確定前，暫停執行確定。