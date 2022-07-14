恐嚇鄰居不要出門、罵不要臉 判拘役40天、賠2萬
彰化縣張姓男子與李姓鄰居有嫌隙，到李男家門前對著裡面大罵「你最好都不要出門」、「你不要臉，你全家做小人」，李男提告求償20萬元，彰化地方法院依恐嚇危害安全罪將他判處拘役40日，並判賠2萬元。
判決書指出，張男不滿李姓鄰居，去年12月5日晚間7點多到鄰居住家前馬路上大罵「毋加仔，你做小人就好」、「你最好都不要出門」，使李男因此心生畏懼；三天後清晨6點多又到李男住處前大罵「無路用的人」、「你不要臉，你全家做小人」、「三小，你不要臉」、「Ｘ你娘、睡不醒」、「嘿呀、你不要臉」、「你全家不要臉、你全家做小人」。
不過張男否認犯行，辯稱當天早上有在巷子講電話，但沒有對他家講，也不認識李男，又指監視器畫面模糊，不是他。
不過經警方辨識後，監視器拍到的的確是張男，法官審酌張男在屋外以說話傳送語言並未特別激烈、但犯後否認犯行、迄今尚未與告訴人和解，李男也求償精神撫慰金20萬元，法官依恐嚇危害安全罪、公然侮辱罪判處拘役40天，得易科罰金，並判賠2萬。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言