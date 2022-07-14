快訊

跟進國安基金護盤 金管會祭出兩大招救市

壽險公司首創「減重保險」 減肥成功可折減保費

恐嚇鄰居不要出門、罵不要臉 判拘役40天、賠2萬

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣張姓男子與李姓鄰居有嫌隙，到李男家門前對著裡面大罵「你最好都不要出門」、「你不要臉，你全家做小人」，李男提告求償20萬元，彰化地方法院依恐嚇危害安全罪將他判處拘役40日，並判賠2萬元。

判決書指出，張男不滿李姓鄰居，去年12月5日晚間7點多到鄰居住家前馬路上大罵「毋加仔，你做小人就好」、「你最好都不要出門」，使李男因此心生畏懼；三天後清晨6點多又到李男住處前大罵「無路用的人」、「你不要臉，你全家做小人」、「三小，你不要臉」、「Ｘ你娘、睡不醒」、「嘿呀、你不要臉」、「你全家不要臉、你全家做小人」。

不過張男否認犯行，辯稱當天早上有在巷子講電話，但沒有對他家講，也不認識李男，又指監視器畫面模糊，不是他。

不過經警方辨識後，監視器拍到的的確是張男，法官審酌張男在屋外以說話傳送語言並未特別激烈、但犯後否認犯行、迄今尚未與告訴人和解，李男也求償精神撫慰金20萬元，法官依恐嚇危害安全罪、公然侮辱罪判處拘役40天，得易科罰金，並判賠2萬。

彰化縣張姓男子與李姓鄰居有嫌隙，到李男家門前對著裡面大罵「你最好都不要出門」、「你不要臉」等，彰化地方法院依恐嚇危害安全罪將他判處拘役40日，並判賠2萬元。記者林宛諭／攝影
彰化縣張姓男子與李姓鄰居有嫌隙，到李男家門前對著裡面大罵「你最好都不要出門」、「你不要臉」等，彰化地方法院依恐嚇危害安全罪將他判處拘役40日，並判賠2萬元。記者林宛諭／攝影

監視器 恐嚇 彰化

延伸閱讀

鄰居有夠賊！仿蜘蛛人到5樓卸鐵窗偷30萬敗給監視器

罕見！對監視器比中指算侵害名譽 無聊男判賠1萬元

伸鹹豬手卻辯「跑步膝蓋不慎撞上」 男遭判拘役45天

「南非白鑽石」要價1萬6千元遭竊 採花賊竟是男大生

相關新聞

台東縣府連環爆弊案 衛生局副局長10萬元交保

台東縣衛生局副局長鍾明霞涉採購核銷弊案，昨天遭檢調約談，今天檢察官諭令新台幣10萬元交保。台東縣政府近一個月有3個局處遭...

警官羅明村收賄判13年逃11載 躲疫返台再因涉貪判11年

前台北縣警局新莊分局刑事組長羅明村偵辦槍擊案時收賄50萬元，13年前最高法院依貪汙罪判13年刑，褫奪公權5年定讞，他自認...

報導外籍副機師「射後不理」 法院判鏡週刊損名譽要賠30萬元

鏡週刊去年報導某航空的法國籍副機師違反防疫規定約炮，甚至對前女友「射後不理」，批評「始亂終棄的渣男」等語，副機師認為名譽...

車燈大廠與賓士專利權二審判決一勝一敗 將依法提救濟

車燈大廠帝寶今天表示，台灣智慧財產及商業法院針對帝寶與德商賓士間有關侵害專利權事件二審判決結果，判決一部勝訴、一部敗訴，...

恐嚇鄰居不要出門、罵不要臉 判拘役40天、賠2萬

彰化縣張姓男子與李姓鄰居有嫌隙，到李男家門前對著裡面大罵「你最好都不要出門」、「你不要臉，你全家做小人」，李男提告求償2...

欠稅管收拘留才緊張 親人籌現款及千萬土地擔保獲釋

嘉義某科技公司滯欠營業稅、營利事業所得稅及罰鍰2069萬餘元未繳，公司負責人黃姓男子及其妻，日前被以有隱匿財產等情事被執...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。