恐嚇鄰居不要出門、罵不要臉 判拘役40天、賠2萬

彰化縣張姓男子與李姓鄰居有嫌隙，到李男家門前對著裡面大罵「你最好都不要出門」、「你不要臉，你全家做小人」，李男提告求償20萬元，彰化地方法院依恐嚇危害安全罪將他判處拘役40日，並判賠2萬元。

判決書指出，張男不滿李姓鄰居，去年12月5日晚間7點多到鄰居住家前馬路上大罵「毋加仔，你做小人就好」、「你最好都不要出門」，使李男因此心生畏懼；三天後清晨6點多又到李男住處前大罵「無路用的人」、「你不要臉，你全家做小人」、「三小，你不要臉」、「Ｘ你娘、睡不醒」、「嘿呀、你不要臉」、「你全家不要臉、你全家做小人」。

不過張男否認犯行，辯稱當天早上有在巷子講電話，但沒有對他家講，也不認識李男，又指監視器畫面模糊，不是他。