欠稅管收拘留才緊張 親人籌現款及千萬土地擔保獲釋

嘉義某科技公司滯欠營業稅、營利事業所得稅及罰鍰2069萬餘元未繳，公司負責人黃姓男子及其妻，日前被以有隱匿財產等情事被執行官向法院聲請管收獲准，管收所拘留後2人急找親友籌154萬元現金繳納部分稅款，並提出逾千萬元不動產權狀擔保後，獲得釋放。

執行署嘉義分署表示，黃男、賴女夫妻2人開設公司在2013、2014年度部分銷貨未依規定開立統一發票，分別短漏報銷售額4500萬元、5000萬元。移送機關遂對公司補徵2年營業稅、營利事業所得稅及罰鍰。

2人以漏開發票方式將手機賣給下游廠商，之後再將公司所得及應得之資金匯入2人銀行帳戶。公司銀行帳戶自2014年1月起至2016年10月間，分別陸續有多筆大額資金遭提領，其中賴女提領的金額就高達3946萬6056元；賴女銀行帳戶內，則有6749萬274元自公司帳戶內匯入。

黃男銀行帳戶有555萬7914元自義務人公司帳戶匯入。夫妻2人以債留公司，隱匿、處分公司財產方式增加自身財富，並以成立新公司承接欠稅公司顧客、銷售額，造成欠稅公司形式上無資力情形， 2人隱匿、處分義務人公司財產的情事明確。

黃男夫婦2人聲稱交付貨款及清償債務後戶頭已沒有多少現款，執行官認為有「隱匿財產」、「顯有履行義務之可能，故不履行」等情事向法院聲請管收獲准。