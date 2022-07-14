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上櫃藥廠晟德賣藥進大陸 獨董陳永昌涉內線交易遭約談
上櫃公司晟德大藥廠獨立董事陳永昌，涉嫌在2018年知悉晟德大藥廠重大利多消息後，於禁止交易期間內，從事內線交易，共計獲利及擬制性獲利約400餘萬元。台北地檢署14日指揮調查局台北市調查處前往7處搜索，並約談陳永昌等7人，全案朝違反證券交易法內線交易罪偵辦。
2018年7月晟德大藥廠發布重訊，宣布將與中國華潤醫藥控股簽署CS02糖尿病新藥獨家授權大陸市場開發與商業化的合作備忘錄。華潤醫藥控股是香港上市公司華潤醫藥集團獨資子公司，華潤醫藥集團在中國大陸則是綜合醫藥公司龍頭之一，主要產品包括化學藥品、中藥、生物制劑及營養保健品。
創立於1959年的晟德大藥廠，早期為生產口服、內用、外用等全劑型藥廠，後來鎖定專攻內服液劑，著手研發多元化液劑產品，成功轉型為台灣第一大專業內服液劑藥廠。2008年晟德水劑產品在台灣市佔率已突破70%，近年更打算優化水劑產品組合並投身精神、神經科用藥，試圖將晟德再度轉型為生技育成平台。
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