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建商不甘華屋遭法拍 點交狂鋸木柱、打爛天花板

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中廖姓建商不甘住處遭法拍竟雇工大肆破壞，鋸斷木柱、扶手還挖空水槽，天花板也滿是破洞，蒸氣室甚至屋頂消失，新屋主當場傻眼；法院一審竟以他僅拆除私有物為由判無罪，上訴二審比對點交前裝潢宏美，後卻成一片狼籍，痛批他挑釁法院執行命令，撤銷改依毀損罪判3月，可上訴。

檢方起訴指出，廖男和周姓妻子原住在廖的弟弟名下房子，該房地後來經債權人向銀行聲請強制執行遭法拍，2020年1月20日已由陶姓新屋主領得權力移轉證書，未料廖卻向陶揚言稱，若不付搬遷補償費就要將建物破壞，並傳訊稱「我一定要拆」、「我就算付出更大的代價也甘願」。

廖、周因最終仍沒拿到錢，心有不甘下就找來工人大肆破壞房子天花板、木柱，還拆除廚房中島、櫥櫃，還鋸斷車庫、視聽室樓梯扶手，頂樓物件也遭拆除不堪使用，同年7月2日法院到場點交才驚覺遭破壞；檢方偵結依恐嚇取財未遂、毀損等罪嫌起訴2人。

台中地院一審時，廖、周均否認犯行，廖表示要拆除部分圍牆、天花板，是為了拿走冷氣主機等電器類，並將櫃子、浴缸及洗手台拆走，沒有破壞主結構；周女說，法院事務官有跟他們說，自己花錢的東西可以搬，而相關拆除也非她聯絡的。

一審根據對話，發現廖曾說「會拆走他該拆的東西」，而廖就建物內電器等物本就有拆除搬離權利，不能解釋以此為破壞，另比對其他訊息，也難認廖有告知「不付搬遷費就要破壞」之意，且廖拆走廚房中島、洗手台，浴缸等物，也都是非附合於建物之所有物，判2人無罪。

檢方僅就毀損部分上訴，台中高分院二審勘驗比對點交前後屋內照片，發現客廳天花板不規則破洞、木柱歪斜和裝潢牆面分離，廚房洗手台被拆下丟在一旁，水槽被挖空，屋內樓梯也遭鋸斷，頂樓蒸氣室甚至屋頂消失，顯然已達毀損程度。

二審認為，該屋點交後現場一片狼籍，若廖僅拿走非固定財物當不致此，卻雇工拆除天花板、木柱、地板、扶手及蒸氣室等，顯有毀損故意。

二審指出，一審以廖主觀無毀損犯意，也無拆除事證顯有不當，審酌廖住處點交前裝潢宏美，設備完善，後遭法拍拱手他人，情感難以接受，竟破壞點交標的裝潢、設施，漠視法院執行命令，挑釁法院公權力，撤銷改依毀損罪判廖3月徒刑。

台中司法大厦。記者曾健祐／攝影
台中司法大厦。記者曾健祐／攝影

法拍 建商

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