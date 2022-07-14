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罕見！對監視器比中指算侵害名譽 無聊男判賠1萬元

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中邵姓男子自稱不滿，深夜到陳姓女住戶家朝監視器比中指30幾次，陳深感噁心受辱對邵求償10萬元。法院一審以邵動作是對監視器等「物」為之，非對陳女本人予以駁回，二審則認為，邵事先偷窺知陳女在家，又於馬路為之讓第3人看見，已侵害陳名譽權，判邵應給付1萬元，全案確定。

陳女控訴，邵男2019年10月26日晚上7點多爬牆偷窺她家庭院，知道她人當時在家，深夜11點多就在門前口叼香煙擺首弄姿，又故意走到大門前左手比中指4秒、雙手比中指8秒，甚至以口含中指4次，並來回在住處前對監視器吐舌、罵髒話，再接連比中指31次。

陳說，一般女性看到該畫面都會感到噁心不舒服，可看出邵男是故意要羞辱她，足以造成她人格貶損、深感精神折磨及身心嚴重受創，對邵求償精神撫慰金10萬元。

一審簡易庭時，邵抗辯稱陳先前對他提告刑事公然侮辱經檢方不起訴，且陳監視器也無錄音，何以判斷他開口罵髒話？就算有比中指也是對監視器鏡頭方向為之，加上當時深夜、巷弄幽靜無其他路人，也不足以使陳女社會評價、名譽受貶損。

紹還說，自己是為發洩不滿，也不知陳會看監視器，監視器為物品，並非陳女身，也不是她人格權之延伸，難認有何對她貶損人格情事。

簡易庭審酌，邵深夜11點多在陳住處的不雅行為，並無其他路人在場，無從認定侵害名譽權，而邵對監視器做動作，無證據證明陳女當時正在看畫面，難確定邵是在針對她；簡易庭認為，邵是對監視器「物」為之，而非對陳女本人為之，不能認侵害人格權，駁回其訴。

陳女不服上訴，台中地院合議庭認為，邵在不特定仁得共見聞馬路上對監視器比中指、含入口中，都是對人不滿或惡意辱罵的肢體動作，且邵事先爬牆偷窺知道陳女在屋內，更可見是針對陳所為，行為時也有路人行經。

合議庭審酌，邵所為足以使第三人知悉，讓陳女精神、心裡感到難堪，使人格、社會評價受貶損，確實已侵害她名譽權，撤銷原判決後改判邵應給付陳1萬元，不得上訴。

台中司法大厦。記者曾健祐／攝影
台中司法大厦。記者曾健祐／攝影

監視器

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