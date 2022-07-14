伸鹹豬手卻辯「跑步膝蓋不慎撞上」 男遭判拘役45天

徐姓男子日前在台北市大稻埕碼頭遇見一名準備慢跑的女子，見其身材姣好便上前搭訕「一個人嗎？」女子不理會，一起跑卻感覺臀部被觸摸，回頭一看發現又是徐男，氣得報警處理，士林地院近日審結，依性騷擾防治法處徐男拘役45天，可易科罰金4萬5000元。

檢警調查，受害女子2021年2月11日在大稻埕碼頭周遭熱身準備慢跑，徐男靠近攀談，詢問「你一個人嗎？有男朋友嗎？」女子覺得徐男怪異遂不理會，未料剛起跑，就感覺右邊臀部被觸摸，轉頭一看竟是徐男在身後，出言質問「幹嘛摸我？」徐男卻稱「是跑步時膝蓋不小心撞到你」，女子報警處理。

徐男到案供稱，現場有去、往兩道路，他慢跑時想超越女子，卻不能越線跑到另一道，膝蓋才不小心撞到女子屁股。