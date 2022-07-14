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警官羅明村收賄判13年逃11載 躲疫返台再因涉貪判11年

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

前台北縣警局新莊分局刑事組長羅明村因收受50萬元賄賂而遭判刑13年定讞，他又因犯悖職期約賄賂罪，台灣高等法院更三審今再判他11年徒刑。資料照片。記者王宏舜／攝影
前台北縣警局新莊分局刑事組長羅明村因收受50萬元賄賂而遭判刑13年定讞，他又因犯悖職期約賄賂罪，台灣高等法院更三審今再判他11年徒刑。資料照片。記者王宏舜／攝影
前台北縣警局新莊分局刑事組長羅明村偵辦槍擊案時收賄50萬元，13年前最高法院依貪汙罪判13年刑，褫奪公權5年定讞，他自認蒙冤而潛逃出境；前年6月因新冠肺炎疫情爆發，加上身體欠安，主動寫信表示要歸案，結束11年的逃亡生涯。但羅另涉包庇槍擊案的悖職期約賄賂罪，台灣高等法院更三審今判他11年徒刑，褫奪公權5年。

羅明村（68歲）曾偵辦過藝人白冰冰之女「白曉燕命案」。1997年11月6日凌晨1點，羅明村轄區「新樹林餐廳」發生槍擊案，黃漢旗等人被指涉案，打電話向羅表示槍擊案非他所為，他向羅承諾會找人出來頂罪。羅明知黃犯槍擊案，卻收受對方50萬元賄款，逮捕黃的小弟移送法辦；檢方依貪汙罪起訴羅明村，高等法院更二審判13年徒刑、褫奪公權5年，2009年最高法院駁回上訴定讞。

至今，羅家人和律師團已請檢察總長提50次非常上訴，但總長只有幫他們提1次；羅提再審也遭駁。2020年6月，羅寫信表示要歸案，檢察官發交宜蘭監獄執行。

但羅明村還另涉一起貪汙案，貪的是「被槍擊方」。新樹林餐廳槍擊案發生當日，被槍擊的一方隨即報復，衝突導火線是棄土場糾葛。11月16日林口一家茶行前也發生槍擊案，警方鎖定李明修、王文山和綽號「阿富」的許張富涉案。李、王二人為脫罪，透過中間人介紹，找來男子陳俊仲頂罪，李允諾提供1百萬元安家費和監獄零用金給陳當報償。

李、王二透過廖晉權安排與羅明村、槍擊案被害人會面，討論解決方案，並與羅談好給50萬元賄款換取不再追查李、王涉案，並配合處理陳俊仲出面頂替。陳俊仲於同年12月5日遭警逮捕，並扣到1把90手槍，板橋地院（改制前）依殺人未遂、槍砲彈藥刀械管制條例判刑確定。

李明修在陳俊仲剛入獄時，曾依約按月寄錢並到監探視，但卻始終沒給100萬元，且之後就沒再管他；陳不甘心，說出實情並聲請再審，他獲判無罪確定，醜事也東窗事發。

在羅明村返台歸案後，高院2020年9月4日就第二起賄賂案開庭，法官詢問羅「為何不來開庭？」他回答因第一個案件他沒做卻遭判刑，他無法接受，便跑去越南。

雖然羅否認犯罪，但高院更三審從他的供述，以及李明修、陳俊仲、廖晉權等人證詞，加上相關書證、物證，認定他有違背職務受賄行為。更三審認定羅犯貪汙治罪條例「公務員違背職務期約賄賂罪」，他身為警察，依法應加重其刑，且他因潛逃而遭通緝，也不符合速審法減刑要件。

高院更三審批羅明村身為刑事組組長，卻為掩飾真正犯行者，違背職務期約賄賂，而他2008年出境到中國經商，直到2020年5月29日才從越南返國歸案，訴訟程序曠日久延，因此判11年徒刑，褫奪公權5年。羅今在宜蘭監獄透過視訊聽判。

槍擊 貪汙 監獄

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