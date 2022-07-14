檢舉長官公費私用卻丟工作 民眾黨籲速立法保障吹哨者

吹哨者事件頻傳，但權益缺乏法律保障，民眾黨立委張其祿今舉行記者會指出，前新竹縣家畜疾病防治所技士戴立紳檢舉長官公費私用，卻因法院判決而無法重新被任用為公務員，「明明為社會帶來公共利益，法律卻不會站在揭弊者身後」，他呼籲，目前法務部已提出「揭弊者保護法」版本，卻卡在行政院，行政院應正視朝野要求，盡速落實立法承諾。

戴立紳2005至2016年任職於新竹縣家畜疾病防治所期間，因長官不斷要求他作假帳公費私用，於是向廉政署自首擔任吹哨者，提供有力證據協助檢廉調查。法官審理戴立紳貪汙案時，肯定他不畏壓力檢舉，判決他免刑確定，戴男卻因該判決遭新竹縣政府免職且永不任用，民間司改會為此聲請大法官解釋，憲法法庭卻依據戴男未充分說明服公職權受侵害及未區分有罪態樣兩大理由不予受理。

張其祿表示，公私部門都有大量吹哨者缺乏保護的狀況，公部門受限於政府與公務員之間的「特別權力關係」，輕則受到申誡、重則免職永不錄用，即便尋求大法官釋憲仍求助無門；私部門中舉發企業金融弊案或雇主的違法行徑，遭受公司內部一系列職場霸凌、職務異動或違法班表等報復行徑後，多數人還是逃不掉丟失工作的困境。

張其祿說，現行法律導致公務員和勞工即使發現職場有問題，只能選擇沉默忍耐，最終受傷的是所有人民的公共利益，有鑑於此，揭弊者保護法應納入「溯及既往條款」，也是民眾黨版「揭弊者保護法草案」的重要主張。今年4月法務部廉政署公布「聯合國反貪腐公約第二次國家報告」，宣示要落實行政院「開放政府行動方案」承諾，研訂公私部門合併之揭弊者保護專法，然而法務部已提出版本，卻卡在行政院遲遲無法通過，行政院應正視立法院朝野各黨的要求，落實立法承諾。

台北市議員參選人張幸松、新北市議員參選人張凱鈞表示，揭弊者保護法是政府反貪腐的重要防弊機制，能預防犯罪行為發生。遺憾的是，2020年行政院將草案送立法院審查，藍綠打假球號稱要防弊，卻特意屆期不續審，讓該法一躺又是2年。