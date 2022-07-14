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偷倒廢油害慘汙水處理廠 不肖業者大賺無本生意被起訴

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄大樹汙水廠2019年8月起，發現處理廢水驗出大量工業用油，喪失汙水處理功能，只能被迫將廢水排入高屏溪。檢警獲報後展開偵辦，發現邱姓男子向多間公司收費抽取廢油、水肥，再趁機偷排入汙水下水道，大賺「無本」生意，雄檢偵結，將邱男、邱男旗下員工及委託邱清運的業者依廢棄物清理法起訴。

檢方調查，41歲邱男經營「信運環保公司」，雇用兩名莊姓員工當司機，但3人及「信運公司」卻都無廢棄物清除、清運執照，多次以1500元至3000元價格，幫人抽取水肥、廢油，再將水肥偷倒入高雄小港、大樹、鳥松、大寮等地的汙水下水道。

邱為賺取更多收入，由另名莊姓男子引介至大寮區一家潤滑油工廠，以每次1萬500元價格，到場區抽取廢油，仲介生意的莊男，每次可領2500報酬，但抽取的工業廢油，邱男等人卻隨機選汙水下水道排放，該間潤滑油工廠業者，再上環保署廢棄物申報網站，虛報清除紀錄為0。

後來專責處理民生汙水的大樹汙水廠，從2019年8月起發現處理汙水採檢後，疑參雜工業用廢油，造成處理汙水化學需氧量超過標準值的數十倍至百倍之多，因無法處理水中含有的「重油」成分，造成處理廠喪失功能，只能被迫將汙水排入高屏溪中。

檢警獲報後展開偵辦，前年10月25日上午9時許，在高雄市小港區高坪13街一帶，當場查獲正在偷倒廢棄物的邱男員工，隨即持法院核發的搜索票，兵分多路搜索，帶回邱男、邱男其下員工，及委託邱男等人處理廢棄物的廠商偵辦。

檢方調查，邱男公司僅1部水肥車，卻從2019年5月至隔年10月被查獲為止，與員工至少偷倒廢水34次，大賺16萬9000元的「無本」生意，至於委託邱男處理的潤滑油工廠，則省下243萬餘元的廢棄物處理費。

雄檢偵辦時，邱男等人多坦承偷倒事業廢棄物，部分被告則否認，但檢方根據監聽譯文，邱男公司、委託清運的廠商銷貨、對帳單等資料，以及公司會計等相關人證詞，認定邱男等人涉嫌偷倒廢棄物，今依違反廢棄物清理法罪嫌，將邱男、邱男旗下員工及委託邱清運的業者等13人起訴。

專責處理民生汙水的大樹汙水處理廠，遭人偷排廢油，害處理廠喪失汙水處理功能。本報資料照片
專責處理民生汙水的大樹汙水處理廠，遭人偷排廢油，害處理廠喪失汙水處理功能。本報資料照片

廢棄物 水肥

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