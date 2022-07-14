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遷戶籍「妨害投票」違法？ 工會成員告發桃市長參選人

聯合報／ 記者楊湛華／桃園即時報導

華航企業工會理事長劉惠宗、理事朱良駿及空服員工會理事長趙剛，2018年遷戶籍至桃園市，投票支持參選市長的工會秘書長朱梅雪，日前遭最高法院駁回上訴、認定是「選舉幽靈人口」判刑，3人質疑「只許州官放火、不許百姓點燈」，今至桃園地檢署告發市長參選人張善政、林智堅、賴香伶選前遷戶籍。

劉惠宗表示，遭判刑3人均在華航工作20年以上，都是桃園在地工人，無論申請勞動檢查、勞資爭議調解或工會相關事務等，主管機關都是桃園市政府，桃園市長候選人是誰，對三位工會幹部及其所屬工會皆影響重大，遷戶籍實不應構成虛偽投票。

劉惠宗說，賴、張、林3人與桃園的關係遠遠不及在地勞工，為了讓自己當選，取得投票權和被選舉權，才將戶籍遷到桃園，「試圖讓自己當選」，依最高法院標準，顯已違反刑法第146條，沒道理桃園在地工人遷戶籍違法被判刑，而政治人物為權力考量和選舉算計，遷戶籍投入選舉，就可雙重標準，「這不是只准州官放火、不許百姓點燈嗎？」

趙剛表示，國家規定只能在戶籍地投票，不能在工作地投票，然而現今整個台灣都是一日生活圈，許多人很早就離開老家工作、生子，只有選舉才回老家投票，可見刑法146條是非常落伍的法條。

趙、朱、劉指出，盼藉此公開告發的行為，突襲政治人物可以自由遷戶籍，到任何地區參選，卻不准平民百姓因政治理念遷戶籍，至實際生活區域表達政治意見；而刑法第146條荒謬、不合時宜，也將聲請釋憲。

趙、朱、劉2018年遭桃園檢方認定違反刑法146條「意圖使特定候選人當選，以虛偽遷徙戶籍取得投票權而為投票」起訴，一審判3月徒刑，褫奪公權一年，高院二審則認定有居住事實，改判無罪，但最高法院撤銷判決，發回更審改判有罪，維持一審判決；最高法院今年5月再駁回上訴，全案定讞。

華航企業工會理事長劉惠宗出示刑事告發狀。記者楊湛華／攝影
華航企業工會理事長劉惠宗出示刑事告發狀。記者楊湛華／攝影
劉惠宗（左2）、朱良駿（左1）及趙剛（右2）因支持朱梅雪（右1）參選桃園市長被判刑，今至桃園地檢署告發桃園市長參選人張善政、林智堅、賴香伶妨害投票。記者楊湛華／攝影
劉惠宗（左2）、朱良駿（左1）及趙剛（右2）因支持朱梅雪（右1）參選桃園市長被判刑，今至桃園地檢署告發桃園市長參選人張善政、林智堅、賴香伶妨害投票。記者楊湛華／攝影
劉惠宗（左2）、朱良駿（左1）及趙剛（右2）因支持朱梅雪（右1）參選桃園市長被判刑，今至桃園地檢署告發桃園市長參選人張善政、林智堅、賴香伶妨害投票。記者楊湛華／攝影
劉惠宗（左2）、朱良駿（左1）及趙剛（右2）因支持朱梅雪（右1）參選桃園市長被判刑，今至桃園地檢署告發桃園市長參選人張善政、林智堅、賴香伶妨害投票。記者楊湛華／攝影

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