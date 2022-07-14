國務機要費更二審明宣判 綠修會計法是否能救扁家受矚

前總統陳水扁等人涉國務機要費案，纏訟16年，台灣高等法院更二審明天將宣判，其中陳水扁部分因健康因素，高院2016年4月21日即裁定停審。因更二審辯論終結後，立法院5月30日三讀通過會計法第99條之一條文修正草案，也就是國務機要費除罪化，總統6月15日公布，修法對判決將產生什麼影響、被告是否「免訴」，外界關注。

刑事訴訟法第302條規定「犯罪後之法律已廢止其刑罰」應諭知免訴，雖然陳水扁處「停審」狀態，明天是否一併被諭知「免訴」，法界有不同看法。

國務機要費案更二審被告包括陳水扁、扁妻吳淑珍、兒子陳致中、媳婦黃睿靚、總統府前出納陳鎮慧、總統府前副秘書長馬永成、辦公室前主任林德訓、吳的助理蔡銘哲和前力麒建設董事長郭銓慶9人。扁家人都主張無罪，而陳鎮慧、蔡銘哲、郭銓慶則都認罪，但陳女不服一審從刑要她和陳水扁夫妻、馬永成、林德訓連帶繳交1億7百多萬元的犯罪所得；蔡銘哲則希望從輕量刑，郭銓慶盼免刑。

吳淑珍部分雖未停審，但更二審歷次開庭，她則不斷遞假單，4月8日言詞辯論當天，是由檢察官一造辯論。