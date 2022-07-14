3歲女童體重7.9公斤瘦成「皮包骨」狠父母2審重判5年刑

高雄3歲女童遭父母涉毆打、不給飯吃凌虐，昏迷送醫時僅7.9公斤，明顯生長發育遲緩。圖／讀者提供 高雄林姓男子及妻子蔡女育有3歲女兒，前年4月女童昏迷送醫，醫院發現3歲女童體重僅7.9公斤，瘦成「皮包骨」，且全身有多處擦傷、瘀傷，懷疑遭虐，通報後檢警介入調查，依妨害兒童發育罪起訴。高雄地院判父母各處徒刑1年6月，檢方不服上訴，高雄高分院撤銷，重判林男5年10月、蔡女5年2月。

46歲蔡女有3個女兒、1個兒子，但每個孩子父親都不同，大女兒已20幾歲，受虐的女童年紀最小，是蔡女與現任49歲丈夫林男所生，但兩人無力扶養女童，出生不久就申請寄養，直到2019年7月2日才接回同住。

前年4月29日，女童因童腦出血陷入意識不清，被送往高雄醫學大學附設醫院急診，院方發現女童身上的臉及身體有多處擦挫傷、腿部有棍棒傷、臀部皮膚炎、指甲也沒剪，是典型受虐兒情況，且疑營養不良造成低血鈉、低血鉀，依據虐童向上通報。

且院方根據女童的身體狀況，發現年近3歲的女童，身高僅83公分、體重更僅有7.9公斤，瘦成「皮包骨」，身高、體重成長曲線都小於3%，明顯比同齡女童平均身高體重低下。

檢方查出，林男常徒手或持棍子、電線毆打女童，還抱著女童劇烈上下搖晃，蔡女也曾毆打孩子，兩人刻意限制女童用餐量、甚至不給她吃飯，導致女童長期處於饑餓狀態，且兩人常晚歸，讓有智能障礙的大女兒照顧女童，未盡責照顧，生長發育遲緩。

當時林男應訊時，稱女兒吃東西會亂丟、邊吃邊玩，他會拿「不求人」教訓；蔡女承認女兒不聽話才打，也指丈夫會用電線打腳；二女兒作證稱曾見母親及叔叔教訓妹妹，檢方偵結，依妨害兒童發育罪起訴。

高雄地方法院審理時，法官認為父母兩人涉及虐童，各判處有期徒刑1年6月。檢方認為太輕上訴，林男、蔡女也不服判決提起上訴，但卻未補充上訴理由，高雄高分院審理後，父母兩人上訴被駁回。

檢方上訴部分，高雄高分院審理後，合議庭根據女童檢查報告、傷勢等，認為送醫時已達「重傷害」程度，撤銷原判決，依施虐致重傷害，林男判5年10個月，蔡女5年2月。可上訴。

案件曝光後女童被高市社會局安置，檢警偵辦期間，她身高、體重逐漸追上同齡孩童，臉頰也較圓潤。