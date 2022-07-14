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報導外籍副機師「射後不理」 法院判鏡週刊損名譽要賠30萬元

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

圖為示意圖，並非新聞事件當事人。示意圖／聯合報系資料照片
圖為示意圖，並非新聞事件當事人。示意圖／聯合報系資料照片
鏡週刊去年報導某航空的法國籍副機師違反防疫規定約炮，甚至對前女友「射後不理」，批評「始亂終棄的渣男」等語，副機師認為名譽、隱私權遭侵害提告求償，台北地方法院判鏡週刊、記者應連帶賠償30萬元，並移除報導、刊登更正啟示，可上訴。

副機師主張，週刊去年5月底在臉書、網站刊登報導，雖未提及他的姓名，但有多張他的照片，並揭露他的年齡、工作經歷等個人資料；另報導只憑投訴人的爆料，就貿然刊登與事情不符的報導，且他並非公眾人物，與女性友人來往並非可受公評事項，報導指控他「射後不理」、「始亂終棄的渣男」嚴重的汙衊。

他認為週刊指他違反防疫規定，但航空公司已明確表示他沒有違規，且至今他和公司也未被民航局獲衛福部開罰，認為報導不實，要求週刊、記者、總編輯等人連帶賠償200萬元，並移除報導、刊登更正啟事。

週刊指出，記者親自採訪投訴人，並參考副機師的班表、對話紀錄等，也取得、刊登航空公司的回應，質疑副機師違反防疫規定，屬於新聞自由；另防疫是社會高度關注事項，具有公益性，另「射後不理」等語是提醒女性透過網路交友應該謹慎。

台北地院認為報導雖未指名道姓，但相關資料足以使讀者循線查出腹肌失身分，報導僅一再引述投訴人的指控，卻未明確指出副機師違反的防疫規定為何，且未查證副機師是否有違反防疫規定被裁罰的紀錄。

另副機師並非公眾人物，報導卻提及副機師與他人交往的私領域事項，且不斷強調副機師的性生活，僅是為了窺探隱私，而沒有公益目的，使讀者認為副機師社交複雜，為滿足性慾而違反防疫規定，確實侵害名譽、隱私權。

機師 隱私權 民航局

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