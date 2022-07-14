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大學新鮮人「拔恥毛」送性平會 學姐講他壞話判無罪

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

梁姓男大生在學校迎新活動時拔陰毛取悅同學，王姓學姐不以為然，在LINE群組貼了梁的照片，下批梁「看起來就又屁又油」，梁提告，學姐被訴加重誹謗；台北地院認為，學姐非無端謾罵，判她無罪。可上訴。

梁2019年9月入國立中興大學昆蟲系就讀，王女大三，是梁的學姐，2人共同參加系上舉辦的新生宿營活動，都在有32名成員的LINE群組裡。

檢方指控，王女2019年9月23日在群組發表「看起來就又屁又油」、「覺得這組合真的母湯，學妹不要走太近，會變胖ㄉ」、「為什麼發現他偷拍之後不叫XX開車輾他個三四遍，榨出來的油都可以讓我們生超他媽大的火ㄌ」言論，犯公然侮辱、加重誹謗罪。

王女開庭承認犯罪，向法官說明動機。她說，會這樣講，是當時在討論有同學疑似遭梁偷拍，才有那些對話。　　　

法官認為，依群組證據，可知王女指射的對象是梁，但她是否誹謗、侮辱，要看王女是否無端恣意謾罵？有沒有犯意？

法官認為，王女指梁「有偷拍行為」、「油」，是梁參與宿營活動於夜教活動「提供身體某一部份作為獻祭」時，疑有剪陰毛的行為，且第2天在大地遊戲中，關主要求梁說出一種運動，梁在眾人面前喊「做愛」，至第3天進行水大地遊戲，梁穿防水外套由學姐協助脫衣時，梁稱「哦、哦、哦，學姐脫我衣服」，又疑偷拍學姐，梁的行為有校方性別平等教育委員會調查報告為證。

因此，梁疑有剪陰毛的舉措，有令人感受不佳的言語，還疑似偷拍，群組中有成員留言、抒發感受，王女接著發言，不是純粹無端謾罵，且梁涉及的事可受公評，判王女無罪。

圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影
圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影

偷拍 LINE 公然侮辱

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