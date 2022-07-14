員警心軟沒開單遭貪汙官司纏3年 無罪確定領回停職半薪

台中市警局。記者曾健祐／攝影 時任台中清水分局洪姓警員攔查謝姓老翁無照騎機車，見他是老殘窮心軟沒開單，遭檢舉後被檢方依貪汙圖利重罪起訴，法院一、二審都以洪無圖利犯意，和謝沒對價關係等均判無罪，檢方也表示不再上訴最高法院，洪無罪確定，日前並已經申請復職獲准，但停職近1年只能領回期間底薪。

洪員2019年6月遭檢舉，台中地檢2021年2月25日依貪汙圖利罪嫌起訴，洪員當時在清水分局隨即遭停職，直到台中地院今年1月12日一審判無罪，洪依規定申請復職請調第5分局，台中市警局考量他相關情節、一審無罪理由等准許復職。

但因洪遭起訴至一審判無罪期間，相隔約11個月均無支薪，等同毫無收入，警方依規定在他復職後發還停職期間每個月的「底薪」，但不包含外勤警察加給、危險加給等。

全案起因於，洪員2019年3月31日巡邏，見謝翁無照騎1輛已報廢的機車，謝苦苦哀求「不要開單」，洪原已在舉發單寫好謝名字，但又認為他可憐索性畫掉沒開，幾天後又攔到另1人闖紅燈還拿同張單開罰，對方認為有異檢舉後才曝光。

台中地檢署以洪員明知無照是不能勸導範圍，仍不開單讓謝免繳6000元罰鍰利益，依貪汙圖利罪嫌起訴；台中地院認為，全案查無洪、謝有利益關係，難想像他有圖利犯意或必要判洪無罪，經台中地檢上訴，台中高分院維持一審見解，今年6月14日駁回，仍判洪無罪。

台中高分檢表示，該案因查無刑事妥速審判法第9條的事由，因此檢察官未提上訴第三審，洪員無罪確定。