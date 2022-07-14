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高雄男晚上在鬧區公然吸膠 觸社維法挨罰4000元

聯合報／ 記者陳弘逸／高雄即時報導

高雄林姓男子日前，手持裝有強力膠的塑膠袋，獨自在岡山區柳橋東路東側散步道以口吸食，遭巡邏員警見狀，將林男依法移送審理。地院認定，林男在公眾得出入的場所吸食強力膠，對公共秩序及社會安寧造成潛在危害，觸犯社會秩序維護法，裁定他處4000元罰鍰。

地方法院簡易庭裁定書指出，林男今年4月13日晚上9時許，手持裝有強力膠的塑膠袋，獨自在高雄市岡山區柳橋東路東側散步道以口吸食，巡邏員警見狀，將他依法違反社維法罪嫌移送審理。

依據法規吸食或施打煙毒或麻醉藥品以外的迷幻物品者，處3天以下拘留或1萬8000元以下罰鍰；林男被捕後，警詢時坦承不諱，並扣有1個含強力膠吸食用的塑膠袋，足認違反社維法66條第1 款的規定。

地院認為，林男在公眾得出入的場所吸食強力膠，對公共秩序及社會安寧造成潛在危害，因此，裁定他處4000元罰鍰，仍可抗告。

高雄林姓男子今年4月13日晚上獨自走在岡山區柳橋東路東側散步道吸食強力膠，觸犯社會秩序維護法遭處4000元罰鍰。記者陳弘逸／攝影
高雄林姓男子今年4月13日晚上獨自走在岡山區柳橋東路東側散步道吸食強力膠，觸犯社會秩序維護法遭處4000元罰鍰。記者陳弘逸／攝影

塑膠袋 岡山 高雄市

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