台東衛生局副局長鍾明霞疑涉弊 10萬元交保候傳

台東地檢署指揮調查站偵辦衛生局副局長鍾明霞（右）疑涉弊，昨天將相關人員帶回漏夜偵訊，今天凌晨檢察官諭令鍾10萬元交保候傳。圖／讀者提供 台東地檢署指揮調查站偵辦衛生局副局長鍾明霞疑涉弊，昨天將相關人員帶回漏夜偵訊，今天凌晨檢察官諭令鍾10萬元交保候傳。鍾本人則手機關機無法回應。

地檢署主任檢察官謝長夏表示，鍾姓被告於今天凌晨移送地檢署複訊，檢察官認為相關物證明確已足認罪嫌重大，鍾姓被告涉嫌溢領加班費，且有必要擴大偵辦。

檢調日前接獲檢舉，縣府衛生局副局長鍾明霞，在擔任醫政科長期間疑涉活動、差旅及加班費核銷不實等案，檢調昨前往衛生局調閱相關資料，並將鍾帶回約談。

縣府近1個月來有3局處接連遭檢調查弊，結果1人收押、1人交保及1人請回。不過，由於選舉將近，接連遭檢調查弊動作時機點敏感，讓外界難免有所聯想。

謝長夏強調，檢調辦案絕對沒有所謂的政治考量，也不會選擇時間來辦案，只要接獲檢舉或查獲不法，蒐集證據成熟，就會依法偵辦，外界勿須過度聯想或臆測。