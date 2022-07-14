快訊

龜山島連4震！上午9時51分規模4.0 最大震度2級

你有收到簡訊嗎？中華電信悄曝499吃到飽4方案 網友喊這項最優惠

張善政首度拆解論文門 喊話林智堅「心中那把尺」

保育山羊遭非法獵食 3年後警方憑骨骸為山羊申冤

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義縣阿里山鄉陸姓原住民涉嫌獵殺3頭山羊烹煮食用殆盡，3年後被警方查獲山羊頭骨遺骸，經送屏科大鑑定係保育類台灣長鬃山羊，將陸男依法送辦。嘉義地方法院依犯非法獵捕保育類野生動物等罪，判應執行10月有期徒刑，得易科罰金，緩刑4年。

陸男在2018年以田姓友人（已殁）交付保管的獵槍、散彈，涉嫌獵殺野山羊3隻，之後將獵槍歸還田男，剩餘的3顆散彈留在住處，陸男將獵得的山羊烹煮食用殆盡，但將山羊頭骨留存當作戰利品。

警方於去年在陸男住處內，搜得山羊頭骨遺骸3顆及3發霰彈，警方將山羊遺骸送國立屏東科技大學野生動物保育服務中心物種鑑定，確認是三級珍貴稀有保育類野生動物台灣野山羊（即台灣長鬃山羊），陸男坦承不諱，警方依法送辦，嘉義地檢署提起公訴。

法官審酌，被告雖然是居住在阿里山鄉鄒族原住民，但是獵捕保育類野生動物供自己食用，與原住民固有風俗習慣、祭祀無關，只為一己之私，罔顧政府宣導保育野生動物的用心，破壞自然生態的平衡，妨礙環境永續發展。

念及犯罪後坦承犯行、自述為農民、獨居、無子女等等情狀，分別量處犯非法獵捕保育類野生動物罪，處有期徒刑6月，可易科罰金；又犯非法寄藏子彈罪，處有期徒刑6月，併科罰金3萬元，可易科罰金。

有期徒刑部分，應執行有期徒刑10月，得易科罰金。緩刑4年，緩刑期間付保護管束，於判決確定日起1年內，接受法治教育課程14小時，及1年內向公庫支付5萬元。可以上訴。

男子涉嫌獵食保育類台灣長鬃山羊，警方依據山羊遺骸查獲送辦，圖為台灣長鬃山羊資料照片，與本案無關。圖／嘉義林區管理處提供
男子涉嫌獵食保育類台灣長鬃山羊，警方依據山羊遺骸查獲送辦，圖為台灣長鬃山羊資料照片，與本案無關。圖／嘉義林區管理處提供

山羊 保育類野生動物 原住民

延伸閱讀

攝影者闖鹽灘地恐干擾野鳥育雛 環團籲自制

花蓮男持槍搶礁溪一銀樓未遂 一審判入獄關7年

2022兩岸青年大熊貓保育實習營 四川開營

漁民誤捕三棘鱟販售 金門水試所攔截購回蓄養

相關新聞

員警心軟沒開單遭貪汙官司纏3年 無罪確定領回停職半薪

時任台中清水分局洪姓警員攔查謝姓老翁無照騎機車，見他是老殘窮心軟沒開單，遭檢舉後被檢方依貪汙圖利重罪起訴，法院一、二審都...

台東衛生局副局長鍾明霞疑涉弊 10萬元交保候傳

台東地檢署指揮調查站偵辦衛生局副局長鍾明霞疑涉弊，昨天將相關人員帶回漏夜偵訊，今天凌晨檢察官諭令鍾10萬元交保候傳。鍾本...

台東縣府連環爆弊案 衛生局副局長10萬元交保

台東縣衛生局副局長鍾明霞涉採購核銷弊案，昨天遭檢調約談，今天檢察官諭令新台幣10萬元交保。台東縣政府近一個月有3個局處遭...

強索檢舉獎金 屏縣刑大偵查前隊長判4年

屏東縣刑警大隊偵二隊前隊長邱奕成，去年三月涉向賄選案檢舉人索取二成檢舉獎金十六萬元，駕公務車外出取款返回警察局時，在警局...

屏縣刑大偵查隊前隊長要兩成檢舉獎金 辯稱分紅遭判4年

屏東縣警局刑警大隊偵二隊前隊長邱奕成，時任內埔分局偵查隊副隊長，受理民眾檢舉某候選人賄選案，邱竟向檢舉人索取檢舉獎金80...

大學新鮮人「拔恥毛」送性平會 學姐講他壞話判無罪

梁姓男大生在學校迎新活動時拔陰毛取悅同學，王姓學姐不以為然，在LINE群組貼了梁的照片，下批梁「看起來就又屁又油」，梁提...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。