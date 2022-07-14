保育山羊遭非法獵食 3年後警方憑骨骸為山羊申冤
嘉義縣阿里山鄉陸姓原住民涉嫌獵殺3頭山羊烹煮食用殆盡，3年後被警方查獲山羊頭骨遺骸，經送屏科大鑑定係保育類台灣長鬃山羊，將陸男依法送辦。嘉義地方法院依犯非法獵捕保育類野生動物等罪，判應執行10月有期徒刑，得易科罰金，緩刑4年。
陸男在2018年以田姓友人（已殁）交付保管的獵槍、散彈，涉嫌獵殺野山羊3隻，之後將獵槍歸還田男，剩餘的3顆散彈留在住處，陸男將獵得的山羊烹煮食用殆盡，但將山羊頭骨留存當作戰利品。
警方於去年在陸男住處內，搜得山羊頭骨遺骸3顆及3發霰彈，警方將山羊遺骸送國立屏東科技大學野生動物保育服務中心物種鑑定，確認是三級珍貴稀有保育類野生動物台灣野山羊（即台灣長鬃山羊），陸男坦承不諱，警方依法送辦，嘉義地檢署提起公訴。
法官審酌，被告雖然是居住在阿里山鄉鄒族原住民，但是獵捕保育類野生動物供自己食用，與原住民固有風俗習慣、祭祀無關，只為一己之私，罔顧政府宣導保育野生動物的用心，破壞自然生態的平衡，妨礙環境永續發展。
念及犯罪後坦承犯行、自述為農民、獨居、無子女等等情狀，分別量處犯非法獵捕保育類野生動物罪，處有期徒刑6月，可易科罰金；又犯非法寄藏子彈罪，處有期徒刑6月，併科罰金3萬元，可易科罰金。
有期徒刑部分，應執行有期徒刑10月，得易科罰金。緩刑4年，緩刑期間付保護管束，於判決確定日起1年內，接受法治教育課程14小時，及1年內向公庫支付5萬元。可以上訴。
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