聽新聞
test
0:00 / 0:00
行車糾紛亮開山刀揮砍害對方嚇到自撞 判拘役30天
高雄傅姓男子凌晨外出與人發生行車糾紛，竟尾隨他人車輛，又下車持開山刀揮砍作勢恐嚇，還受害者受驚嚇開車自撞安全島；雖然事後與對方達成調解，但傅男有多項前科，不符合緩刑要件，被依恐嚇危害安全罪處拘役30天。
判決指出，傅男去年2月11日凌晨4時許，開車行經高雄區仁武區澄觀路與八德東路口，與蕭男駕駛轎車發生行車糾紛，傅一氣之下，開車尾隨到澄觀路與鳳仁路口時，持開山刀下車。
蕭男車上及另2名乘客見狀，不敢下車，眼看傅男在車外，朝副駕駛座揮砍，蕭等人嚇得急踩油門，試圖逃離，卻不慎自撞安全島，無奈之下報警求助。
警詢、偵訊時，傅男都坦承犯行，但供稱犯後已將山刀丟棄。地院認為，傅男只因行車糾紛心生不滿，竟驅車追逐還當街持刀揮砍，考量飯後坦承犯行，態度尚可，也與被害人成立調解，並允諾分期賠付8萬元。
雖然受害的蕭男一行人，同意給予傅男緩刑宣告的機會，但他有公共危險、傷害、強制罪等前科，不符合緩刑要件，經審理，地院將他依恐嚇危害安全罪處拘役30天，得易科罰金，全案仍可上訴。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言