行車糾紛亮開山刀揮砍害對方嚇到自撞 判拘役30天

高雄傅姓男子凌晨外出與人發生行車糾紛，竟尾隨他人車輛，又下車持開山刀揮砍作勢恐嚇，還受害者受驚嚇開車自撞安全島；雖然事後與對方達成調解，但傅男有多項前科，不符合緩刑要件，被依恐嚇危害安全罪處拘役30天。

判決指出，傅男去年2月11日凌晨4時許，開車行經高雄區仁武區澄觀路與八德東路口，與蕭男駕駛轎車發生行車糾紛，傅一氣之下，開車尾隨到澄觀路與鳳仁路口時，持開山刀下車。

蕭男車上及另2名乘客見狀，不敢下車，眼看傅男在車外，朝副駕駛座揮砍，蕭等人嚇得急踩油門，試圖逃離，卻不慎自撞安全島，無奈之下報警求助。

警詢、偵訊時，傅男都坦承犯行，但供稱犯後已將山刀丟棄。地院認為，傅男只因行車糾紛心生不滿，竟驅車追逐還當街持刀揮砍，考量飯後坦承犯行，態度尚可，也與被害人成立調解，並允諾分期賠付8萬元。