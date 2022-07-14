快訊

龜山島連4震！上午9時51分規模4.0 最大震度2級

你有收到簡訊嗎？中華電信悄曝499吃到飽4方案 網友喊這項最優惠

張善政首度拆解論文門 喊話林智堅「心中那把尺」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

行車糾紛亮開山刀揮砍害對方嚇到自撞 判拘役30天

聯合報／ 記者陳弘逸／高雄即時報導

高雄傅姓男子凌晨外出與人發生行車糾紛，竟尾隨他人車輛，又下車持開山刀揮砍作勢恐嚇，還受害者受驚嚇開車自撞安全島；雖然事後與對方達成調解，但傅男有多項前科，不符合緩刑要件，被依恐嚇危害安全罪處拘役30天。

判決指出，傅男去年2月11日凌晨4時許，開車行經高雄區仁武區澄觀路與八德東路口，與蕭男駕駛轎車發生行車糾紛，傅一氣之下，開車尾隨到澄觀路與鳳仁路口時，持開山刀下車。

蕭男車上及另2名乘客見狀，不敢下車，眼看傅男在車外，朝副駕駛座揮砍，蕭等人嚇得急踩油門，試圖逃離，卻不慎自撞安全島，無奈之下報警求助。

警詢、偵訊時，傅男都坦承犯行，但供稱犯後已將山刀丟棄。地院認為，傅男只因行車糾紛心生不滿，竟驅車追逐還當街持刀揮砍，考量飯後坦承犯行，態度尚可，也與被害人成立調解，並允諾分期賠付8萬元。

雖然受害的蕭男一行人，同意給予傅男緩刑宣告的機會，但他有公共危險、傷害、強制罪等前科，不符合緩刑要件，經審理，地院將他依恐嚇危害安全罪處拘役30天，得易科罰金，全案仍可上訴。

高雄傅姓男子因行車糾紛，持開山刀揮砍作勢恐嚇，害對方車主自撞，被依恐嚇危害安全罪處拘役30天。記者陳弘逸／攝影
高雄傅姓男子因行車糾紛，持開山刀揮砍作勢恐嚇，害對方車主自撞，被依恐嚇危害安全罪處拘役30天。記者陳弘逸／攝影

恐嚇

延伸閱讀

在馬祖營區內上網賭博 遭台灣警方查獲法官判拘役20日

台南男觀夕平台「甩尾」炫技 法官看不過判拘役

行車糾紛、嗆不賠錢就砸車 被判拘役30天

女騎士滿身酒氣拒測 辱罵員警還咬傷手臂判拘役

相關新聞

員警心軟沒開單遭貪汙官司纏3年 無罪確定領回停職半薪

時任台中清水分局洪姓警員攔查謝姓老翁無照騎機車，見他是老殘窮心軟沒開單，遭檢舉後被檢方依貪汙圖利重罪起訴，法院一、二審都...

台東衛生局副局長鍾明霞疑涉弊 10萬元交保候傳

台東地檢署指揮調查站偵辦衛生局副局長鍾明霞疑涉弊，昨天將相關人員帶回漏夜偵訊，今天凌晨檢察官諭令鍾10萬元交保候傳。鍾本...

台東縣府連環爆弊案 衛生局副局長10萬元交保

台東縣衛生局副局長鍾明霞涉採購核銷弊案，昨天遭檢調約談，今天檢察官諭令新台幣10萬元交保。台東縣政府近一個月有3個局處遭...

強索檢舉獎金 屏縣刑大偵查前隊長判4年

屏東縣刑警大隊偵二隊前隊長邱奕成，去年三月涉向賄選案檢舉人索取二成檢舉獎金十六萬元，駕公務車外出取款返回警察局時，在警局...

屏縣刑大偵查隊前隊長要兩成檢舉獎金 辯稱分紅遭判4年

屏東縣警局刑警大隊偵二隊前隊長邱奕成，時任內埔分局偵查隊副隊長，受理民眾檢舉某候選人賄選案，邱竟向檢舉人索取檢舉獎金80...

大學新鮮人「拔恥毛」送性平會 學姐講他壞話判無罪

梁姓男大生在學校迎新活動時拔陰毛取悅同學，王姓學姐不以為然，在LINE群組貼了梁的照片，下批梁「看起來就又屁又油」，梁提...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。