遠洋漁船短報漁獲被開罰260萬不繳錢 查封透天厝立馬繳

屏東縣新園鄉一艘98噸遠洋漁船在太平洋公海作業期，遭查獲漁獲通報資料嚴重不實，農委會對船東、船長各開罰220萬、40萬元，兩人原本在農委會辦理分期，但繳了幾期後置之不理，農委會將此案移送行政執行署屏東分署執行，分署查封船東透天厝、扣押船長的存款後，隨即辦理分期、並繳清剩下罰單。

屏東分署指出，屏東新園鄉一艘98噸遠洋漁船在太平洋公海作業期間，回報2018年3月至5月捕獲大目鮪630公斤，該批漁獲同年7月初在前鎮漁港卸魚時，漁業署派員檢查，發現實際卸魚量高達3370公斤，顯見之前漁獲通報資料嚴重不實。

船東及船長主張是因為船上有新進外籍船員，分派他從事較輕鬆的漁獲重量記錄工作，再由船長將外籍船員所記錄的重量鍵入電子回報系統，由於雙方語言溝通出入導致加總數量短少，非蓄意違規。

農委會認為，船東有選任指揮船長的權力，船長對船員有監督指揮與輔導教育的責任，不能以語言溝通障礙為由而卸責，依遠洋漁業條例規定，對船東及船長各開罰220萬元及40萬元。二人原本在農委會辦理分期，但繳了幾期之後就置之不理，農委會將船東未繳的195萬餘元以及船長未繳的32萬元，分別移送法務部行政執行署屏東分署執行。

屏東分署今年5月受理案件後，發現船東早在罰單開立前即已將漁船轉賣給第三人，但其名下尚有新園鄉一幢27坪透天厝，書記官在收案翌日火速辦理查封登記，並通知地政事務所及農委會要在6月中會同到場以辦理現場查封。

不動產現場查封前數日，船東終於出面與執行人員聯繫，表示罰款金額較高無法一次完納，先繳納65萬元並辦理分期，預計今年11月繳清，繳清後分署再塗銷不動產查封登記。

船長被移送執行時名下無任何所得或財產，經執行人員職權調查，船長在數家金融機構仍有存款，書記官火速核發扣押命令並扣到21萬餘元，船長的親友日前到分署將剩下的10萬餘元罰單繳清。