台東縣府連環爆弊案 衛生局副局長10萬元交保
台東縣衛生局副局長鍾明霞涉採購核銷弊案，昨天遭檢調約談，今天檢察官諭令新台幣10萬元交保。台東縣政府近一個月有3個局處遭到檢調和廉政署搜索，目前1人收押、1人交保。
昨天中午調查局台東縣調查站前往台東縣政府衛生局搜索，隨後將鍾明霞和相關人員帶回調查站約談。
據了解，台東地檢署和台東縣調查站接獲檢舉，台東縣衛生局部分採購和核銷有問題。今天凌晨鍾明霞移送台東地檢署複訊，檢察官認為鍾明霞涉嫌重大，證據已查扣，隨後諭令10萬元交保。鍾明霞早上電話關機。鍾明霞原本是衛生局醫政科長，7月1日才升任副局長。
台東縣政府近一個月有3局處遭檢廉調偵辦弊案，6月29日廉政署搜索教育處，帶走楊姓採購和工程承辦員，經檢察官複訊後認定涉嫌嚴重且有串滅證、逃亡之虞，向法院聲押獲准。
6月底，調查局東機組人員約談建設處某主管並帶走相關資料，訊後請回；昨天調查局台東調查站搜索衛生局，副局長鍾明霞涉採購和核銷弊案10萬元交保。3件案件檢察官擴大偵辦。
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