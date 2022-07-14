台東縣府連環爆弊案 衛生局副局長10萬元交保

台東縣衛生局副局長鍾明霞涉採購核銷弊案，昨天遭檢調約談，今天檢察官諭令新台幣10萬元交保。台東縣政府近一個月有3個局處遭到檢調和廉政署搜索，目前1人收押、1人交保。

昨天中午調查局台東縣調查站前往台東縣政府衛生局搜索，隨後將鍾明霞和相關人員帶回調查站約談。

據了解，台東地檢署和台東縣調查站接獲檢舉，台東縣衛生局部分採購和核銷有問題。今天凌晨鍾明霞移送台東地檢署複訊，檢察官認為鍾明霞涉嫌重大，證據已查扣，隨後諭令10萬元交保。鍾明霞早上電話關機。鍾明霞原本是衛生局醫政科長，7月1日才升任副局長。

台東縣政府近一個月有3局處遭檢廉調偵辦弊案，6月29日廉政署搜索教育處，帶走楊姓採購和工程承辦員，經檢察官複訊後認定涉嫌嚴重且有串滅證、逃亡之虞，向法院聲押獲准。