威脅挖眼拿刀逼脫衣 男不滿友態度竟侵犯他老婆出氣

桃園市邱姓男子與朋友李男起口角，對方託妻子歸還物品，他卻一氣之下將女子拉下車痛揍並強拉回家，再持刀逼脫衣、摸胸，指侵未果，隨後遭警方上門逮捕，他雖辯稱不想性侵，但桃園地院不採信，依攜帶兇器強制性交未遂、傷害等罪判他有期徒刑4年4月。可上訴。

檢警調查，邱男去年11月7日凌晨與朋友李男起口角，兩人不歡而散，隨後李委託妻子歸還邱男鑰匙；女子當天3時許騎機車到邱男家門外，卻見他怒氣沖沖叫道「我要把你眼睛挖出來」，隨後被邱強拉下車毆打，打到脖子、右膝、大腿內側多處受傷。

邱男怕避驚動鄰居，接著將女子強拉到自家2樓房間，要求她脫衣不成，拿出菜刀逼她脫衣上床，他先親吻女子脖子，再伸手由腹部摸至下體處，途中還表明愛慕之意，並抱怨李男最近「太囂張」，要報復他。

正當邱男手指要侵犯女子時，一陣敲門聲傳來，原來是警方接獲鄰居報案，到場找人，他只好下樓應門，性侵並未得逞；女子趁機打電話給丈夫，警方3時40分在李男帶領下上門援救，逮捕邱男。

邱男到案後坦承打人，但否認性侵，辯稱只想「摸一下」、「讓她丟臉」，辯護人也稱他頂多只犯強制猥褻，但法院認為性交不限於性器交合，以手指等其他部位侵入也算，再考量女子偵訊、審理時前後供述一致，不採信邱男說法。