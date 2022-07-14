台東衛生局副局長疑涉弊 檢調漏夜偵訊中

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導

台東地檢署指揮調查站偵辦衛生局副局長鍾明霞，在擔任醫政科長期間疑涉活動、差旅及加班費核銷不實等案，13日中午調查官前往衛生局將相關資料及人員帶回，檢調目前漏夜偵訊中。

地檢署主任檢察官謝長夏表示，因為要解讀的資料相當複雜繁瑣，必須釐清單位申報的差旅及加班費流程是否合乎符合法規，相關人員仍在訊問，基於偵查不公開，無法透露案情，一切秉公處理。

據了解，鍾目前被列被告，並朝向詐欺罪嫌偵辦，至於是否會被聲押，還有待檢察官複訊結果而定。但由於選舉將近，縣府近1個月來遭檢調接連查弊動作，時機點敏感，讓外界有所聯想。

謝長夏強調，檢調辦案絕對沒有所謂的政治考量，也不會選擇時間來辦案，只要接獲檢舉或查獲不法，蒐集證據成熟，就會依法偵辦，外界勿須過度聯想或臆測。

台東地檢署指揮調查站偵辦衛生局副局長鍾明霞（右）疑涉弊，檢調目前漏夜偵訊中。圖／讀者提供
台東地檢署指揮調查站偵辦衛生局副局長鍾明霞（右）疑涉弊，檢調目前漏夜偵訊中。圖／讀者提供

衛生局 加班費 檢察官

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