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新竹輪胎行縱火釀8死 陳彥翔遭法院收押禁見

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新竹輪胎行縱火釀8死 陳彥翔遭法院收押禁見

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹市東大路正義輪胎行二兒子陳彥翔上月15日涉嫌惡意縱火，造成8名家庭成員葬身火窟，陳在加護病房觀察28天後，今天身體康復，遭檢警依法移送法辦。圖／民眾提供
新竹市東大路正義輪胎行二兒子陳彥翔上月15日涉嫌惡意縱火，造成8名家庭成員葬身火窟，陳在加護病房觀察28天後，今天身體康復，遭檢警依法移送法辦。圖／民眾提供

新竹市東大路正義輪胎行二兒子陳彥翔上月15日涉嫌惡意縱火，造成8名家庭成員葬身火窟，陳在加護病房觀察28天後，今天身體康復，他坦承縱火，警詢後被依殺人、縱火罪嫌移送法辦；檢察官複訊認為，陳有串證、逃亡之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。

陳彥翔犯案後因吸入火場有毒濃煙和熱氣造成氣管灼傷，全身也有15%燒燙傷，一度插管在加護病房治療且無法言語，期間進行多次清創治療，直到今天才完全康復。經醫院評估可辦理出院，警方立刻派遣專案警力戒護，並替他製作筆錄。

據悉，陳彥翔坦承犯行，稱他當天和父親因金錢糾紛吵得不可開交，憤怒下出門買了600元的92無鉛汽油回家，原本只是想燒機車嚇嚇父親，不料用火點燃衛生紙往地上一丟，瞬間引發火勢竄出，整間屋子陷入火海。陳的母親、妹妹、妻子及三名三到七歲的兒女、大嫂及一歲姪女等八人葬身火窟。

檢方認為，陳涉犯刑法放火燒燬現供人使用住宅、殺害直系血親尊親屬、殺人等罪嫌重大，且所犯為最輕本刑5年以上有期徒刑之罪，有串證、逃亡之虞，向新竹地院聲請羈押禁見。

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