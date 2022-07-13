聽新聞
test
0:00 / 0:00
28年感情分手撕破臉 資深女星告前男友吐還800萬元
資深演員夏光莉（本名夏宗莉）指控曾交往28年的前男友藍文青拒絕返還寄託在帳戶中的800萬元，提民事訴訟要求返還寄託物，台北地方法院審理認為請求有理由，判藍文青應給付800萬元，可上訴。
夏光莉主張，她2005年仲介買賣土地興建大樓，對方願意支付1300萬元作為酬金，而她當時和藍文青之間存有事實上的夫妻情誼，便把其中800萬元匯至藍的帳戶，成立消費寄託契約，但她去年11月5日要求藍返還800萬元未果，提告返還寄託物。
藍文青反駁指出，夏光莉實際上沒有給他800萬元，認為雙方寄託契約不成立，且他和夏光莉之間另案返還借款訴訟已和解，夏光莉也拋棄其他請求，認為對方提告無理由。
台北地院認為，根據保管條內容，認定夏光莉、藍文青確實就800萬元款項順有消費寄託契約，且調閱雙方另案訴訟卷宗，認定先前和解範圍不包括本案的保管條爭議。
判決指出，雖然雙方的消費寄託契約未約定返還期限，但夏光莉已於去年11月5日催告還款，藍文青仍拒絕返還，因此判夏光莉勝訴，藍文青應給付800萬元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言