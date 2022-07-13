屏縣刑大偵查隊前隊長要兩成檢舉獎金 辯稱分紅遭判4年

屏東縣警局刑警大隊偵二隊前隊長邱奕成，時任內埔分局偵查隊副隊長，受理民眾檢舉某候選人賄選案，邱竟向檢舉人索取檢舉獎金80萬元，二成16萬元，做為「分紅」。屏東地院審理後，邱奕成有調查職務的公務員，對於不違背職務的行為收受賄賂罪，處有期徒刑4年，褫奪公權3年，可上訴。

判決指出，邱奕成利用司法警察對於賄選案間的偵辦，有偵查、保密、協助發放獎金的職權行為，向檢舉人要求二成的檢舉獎金，作為分紅，邱辯稱「我就說這件是否可以給我兩成當作犒賞？他說可以...我覺得二成是合理範圍，類似分紅」。

判決指出，邱辯稱，「因為檢舉人請他幫忙跟地檢署聯繫，也一直問我獎金下來沒，我的想法認為這只是個分紅的意思。我之前的工作做得比較多，認為我出的力、功勞比較大，他本來也可以去找內埔分局承辦人，但他還是要來找我幫忙，這是他認為我之前對這案件辛勞度」等語。

判決指出，檢舉人付給邱二成檢舉獎金，檢舉人證稱，檢方起訴後某天，邱拿資料給他簽名，順便跟他說檢舉獎金按照行情價給他，當場用手指比2....，他聽完心想只有他知道我是檢舉人，若沒有照行情價給他，可能之後會出事情。.....不知道日後如何生存，害怕被報復。

合議庭審理認為，邱當時當任內埔分局偵查隊副隊長，肩負維護人民對司法信賴重要角色，理應恪遵法令，廉潔自處，竟利用其偵查的賄選案件，乘知悉偵辦賄選案件與請領檢舉獎金流程之際，覬覦高額檢舉獎金，向檢舉人收取賄款，損害執行公務公正、廉潔性。

合議庭認為，邱在偵查中坦承收受賄賂，但在法院審理又改為分紅，以合理化自身犯行，難認態度良好，判處有期徒刑4年、褫奪公權3年，可上訴。

屏東縣警局表示，案發後，警方召開考績會，邱記兩大過免職，追究相關人員考監責任，時任刑大李大隊長調離非主管職、時任葉姓副大隊長記過一次，邱停職中。對於違反警紀人員，本局將秉持不庇縱、不護短之決心，從嚴查辦究責。邱奕成電話未接。