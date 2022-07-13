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台19線挖涵洞擺交通錐縫隙大 婦騎車摔死二審判賠424萬

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導
彰化縣李姓婦人在2013年間騎機車行經台19線施工路段時，摔進涵洞死亡，二審判公路總局、業者與工地主任，得賠424萬元給家屬。圖／本報資料照
彰化縣李姓婦人在2013年間騎機車行經台19線施工路段時，摔進涵洞死亡，二審判公路總局、業者與工地主任，得賠424萬元給家屬。圖／本報資料照

祥益公司在2013年間承包台19線拓寬工程，魏男是工地主任，施工時開挖涵洞排除積水，但施工時現場交通錐擺放縫隙過大，以及其他安全維護設施欠缺，導致李姓婦人騎機車行經該處時，跌落坑洞死亡，二審認公路總局、祥益與魏男得賠償死者4名子女，各106萬餘元，可上訴。

判決指出，祥益公司向公路總局第二區養工處，承攬彰化縣台19線省道中央公路29K＋330～32K＋335拓寬改善工程，魏姓男子是該工程的工地主任，祥益公司在2013年5月20日夜間至同年月23日上午於該道路29K＋587.5處，開挖路面成為深2.7公尺、寬4公尺、長10.5公尺的涵洞，以利排除積水。

不過同年月23日下午完成土方清運後，魏男未指示施工人員設置交通安全錐、護欄或圍籬等安全維護措施，第二區養工處也未為具體的監督管理作為，導致同年月24日凌晨1時許，李姓婦人騎機車行經該處時，因周遭無路燈光線昏暗，也沒新畫設車道標線，加上擺設的交通安全錐「空隙過大」，導致李婦從涵洞南邊缺口處駛入，跌入涵洞內死亡。

一審原認定，李婦雖然是無照駕駛，有違交通規則，但與此案事故發生，沒有因果關係，判公路總局、祥益、魏男有疏失，得賠李婦4名子女各213萬餘元，總計852萬元。

不過上訴二審後，法官認為李婦無照騎機車，得付3成責任，改判公路總局、祥益公司、魏姓男子得賠4名子女各106萬餘元，總計424萬元，仍可上訴。

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