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老董欠稅百萬裝傻 炎夏管收一晚就求饒繳納

聯合報／ 記者柯毓庭／新北即時報導
陳翁脫產規避賦稅，面對行政執行官詢問還裝傻，被裁定管收三個月，僅過一晚便因受不了而籌錢繳納。圖／新北分署提供
陳翁脫產規避賦稅，面對行政執行官詢問還裝傻，被裁定管收三個月，僅過一晚便因受不了而籌錢繳納。圖／新北分署提供

57歲陳姓老翁經營公司，被查到逃漏260萬餘元賦稅，還變更負責人、將公司帳戶提領一空，涉嫌隱匿財產，昨天被法務部行政執行署新北分署聲請管收裁准，過慣優渥生活的陳姓老翁受不了管收生活，今天上午趕緊籌款百萬繳納欠稅，才重獲自由。

新北分署指出，陳姓老翁2008年成立公司，專售電子材料，卻逃漏營利事業所得稅260萬餘元，案件2012年移送新北分署執行，新北分署發現，2011年陳姓老翁就找人頭變更負責人登記，隨後解散公司，並將公司帳戶一千四百多萬元提領一空，企圖藉此規避賦稅。

新北分署昨天通知陳姓老翁到場說明提領現金去向，陳翁裝傻稱「時間太久忘記了」，並拒絕繳清積欠已久的賦稅，被行政執行官認定隱匿財產，依法像新北地方法院聲請管收，法官審理後裁准管收3月。

過慣優渥生活的陳翁，在管收所僅待了一個晚上，隔天立刻找到親友籌款百萬元繳納賦稅，並向新北分署辦理剩餘款項的分期付款才重獲自由。

新北分署提醒民眾，如因欠稅被移送行政執行署，有財產被強制處分的可能，若又脫產企圖規避賦稅，更可能被聲請管收裁准，將失去自由3個月，在狹小的管收所內與陌生人度過炎熱的夏天，呼籲民眾應誠實納稅。

新北 法務部

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