聽新聞
test
0:00 / 0:00
老董欠稅百萬裝傻 炎夏管收一晚就求饒繳納
57歲陳姓老翁經營公司，被查到逃漏260萬餘元賦稅，還變更負責人、將公司帳戶提領一空，涉嫌隱匿財產，昨天被法務部行政執行署新北分署聲請管收裁准，過慣優渥生活的陳姓老翁受不了管收生活，今天上午趕緊籌款百萬繳納欠稅，才重獲自由。
新北分署指出，陳姓老翁2008年成立公司，專售電子材料，卻逃漏營利事業所得稅260萬餘元，案件2012年移送新北分署執行，新北分署發現，2011年陳姓老翁就找人頭變更負責人登記，隨後解散公司，並將公司帳戶一千四百多萬元提領一空，企圖藉此規避賦稅。
新北分署昨天通知陳姓老翁到場說明提領現金去向，陳翁裝傻稱「時間太久忘記了」，並拒絕繳清積欠已久的賦稅，被行政執行官認定隱匿財產，依法像新北地方法院聲請管收，法官審理後裁准管收3月。
過慣優渥生活的陳翁，在管收所僅待了一個晚上，隔天立刻找到親友籌款百萬元繳納賦稅，並向新北分署辦理剩餘款項的分期付款才重獲自由。
新北分署提醒民眾，如因欠稅被移送行政執行署，有財產被強制處分的可能，若又脫產企圖規避賦稅，更可能被聲請管收裁准，將失去自由3個月，在狹小的管收所內與陌生人度過炎熱的夏天，呼籲民眾應誠實納稅。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言