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台14線漏水路基掏空 曳引車遇坑翻覆獲國賠127萬

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導
興鴻運、福熹公司的曳引車在2018年間承包工程，行經台14線省道38.5K時，遇路面塌陷，更一審判公路總局需賠127萬餘元。圖／本報資料照片
興鴻運、福熹公司的曳引車在2018年間承包工程，行經台14線省道38.5K時，遇路面塌陷，更一審判公路總局需賠127萬餘元。圖／本報資料照片

興鴻運、福熹公司在2018年間，承攬南投縣政府發包的北港溪眉原橋疏濬作業，業者曳引車行經台14線省道38.5公里時，道路突然塌陷，導致曳引車翻覆，業者向公路總局第二區養工處、台水第四區管理處求償，更一審今認定公路總局有8成責任，得賠業者127萬餘元。

判決指出，興鴻運公司輾轉承攬南投縣政府發包「第二期北港溪眉原橋下游河段疏濬作業」砂石運輸工作，興鴻運聘請的黃姓駕駛在2018年4月20日，駕駛公司所有的曳引車，以及福熹公司所有的拖車車斗，途經第二區養工處管理維護的台14線省道38.5公里處（南投縣國姓鄉柑林村中正路2段）時，因漏水十多日導致掏空地基，曳引車行經該處時突然塌陷，車身傾斜翻覆，造成業者損失。

業者向公路總局第二區養工處、台水第四區管理聲請國賠，一審時即認定公路總局第二區養工處有責任，得賠74萬餘元，全案上訴到最高法院後，發回台中高分院更一審，主要針對養工處或台水的賠償責任釐清。

更一審今宣判，認定該路段是第二區養工處管理養護的道路，依公路養護手冊第二章「養路巡查」及第三章「路基及邊坡」所載，養工處養護範圍及於公路路基，且應經常巡查，確保功能，而曳引車行經該處時突然塌陷，顯見養工處對該路段維護有瑕疵，與業者損害有因果關係，得付賠償責任。

不過當時曳引車運總重量為38.49噸，已逾登記核定聯結重量35噸，有超重情形，也是事故擴大的原因之一，因此認定第二區養工處有8成責任，業者有2成責任，判養工處得賠127萬餘元，全案仍可上訴。

南投 國賠 砂石

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