台中副議長顏莉敏收恐嚇信 爸爸顏清標也被指名「送慶記」

，陳男今年1月27日在台南住家寫信，內容提及「如果顏清標不辭鎮瀾宮董事長顏莉敏不辭市議員，我將各送一顆『慶記』給你（妳）們」，還說「你們顏家是惡霸，以惡制惡」等語。圖／聯合報系資料照

台南陳姓男子自稱有思覺失調症，寫恐嚇信寄給台中市副議長顏莉敏，內文提及「顏清標不辭鎮瀾宮董事長、顏莉敏不辭議員，就要各送1顆慶記給你們」，顏姓父女心生畏懼報警查獲，法院認為陳行為時仍知要冒名規避查緝，認為行為能力未降低，依偽造文書罪判他3月徒刑，可上訴。

檢警調查，陳男今年1月27日在台南住家寫信，內容提及「如果顏清標不辭鎮瀾宮董事長，顏莉敏不辭市議員，我將各送一顆『慶記』給你（妳）們」，還說「你們顏家是惡霸，以惡制惡」等語。

陳男並偽簽「黃清井」在信封上署名，寫下顏莉敏服務處地址後寄出，後來經顏的服務處秘書2月7日收信拆封，再將內文告知顏莉敏、顏清標，2人知悉後均心生畏懼，認為有生危害於其等生命、身體安全，並委由秘書向清水分局報案。

檢方訊時，陳男雖坦承客觀事實，但辯稱自己有思覺失調症，寫這封信時頭腦不是很清楚，並提出醫療診斷證明；法院開庭時問他為何要偽造「黃清井」名義寄恐嚇信？陳則說，隨便捏造的名字，用自己的名字會被查出來。

法院再問他，既然知道用自己名字會被查出來，顯然也知行為會構成犯罪？行為時仍可以辨識自己會構成犯罪，陳均回答「是」。

法院認為，陳男顯然知道自己行為觸法，並要冒用他人名義規避追查，難認有因思覺失調而減低或喪失辨識其行為違法之能力，不依刑法第19條予以減刑或免刑。

法院考量，陳男冒名寄送恐嚇信給顏清標、顏莉敏，及其犯後坦承等一切情狀，因陳同時犯恐嚇、偽造文書，2罪想像競合，從重依偽造文書罪判他3月徒刑，得易科罰金。