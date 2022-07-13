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男要返家餵食失智母...被警當場查獲藏槍彈近40年 法官重判

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣陳姓男子因涉傷害案，員警通知他到案說明時，陳男請求要先回家餵食失智母親，員警即陪同他返回住處，卻在其母親臥房地上發現3顆子彈，隨後在其家中共查出102顆子彈和一支制式手槍，彰化地方法院依違反槍砲彈藥刀械管制條例，將他判刑4年，併科罰金15萬元。

判決書指出，去年陳男（約60歲）因涉傷害案，員警要他到案說明，他卻說要先返家餵食因失智症而無法自理的母親，員警即陪同他返家，等待時，員警竟發現陳母房間臥房地上有3顆子彈。

員警即問陳男子彈哪裡來的?陳男先向員警說可以好好商量，員警又問「母的呢？」（槍枝在何處之意），陳男起先回稱沒有別的東西，只有「糖果」（即子彈），員警經翻找後先發現一些子彈裝在塑膠名片盒內，陳男見難以隱瞞即供稱櫃子抽屜裡還有「糖果」。

員警打開後即查到另一批子彈，又再追問「母的呢？」、「有子就一定有母的」，陳男即回稱「那別人寄放的」、「我自首」，即交出客廳抽屜內的PT 92 AF型制式手槍一支及兩個彈匣內均有裝子彈，陳男持有之制式和非制式子彈共102顆，其中33顆非制式子彈經鑑定不具殺傷力。

陳男辯稱，這批槍械是1984年間他向台中林姓友人以45萬元購買，只曾到海邊試射，且辯護人也辯稱，陳男開始持有槍彈的時間，是槍砲彈藥刀械管制條例甫制訂未久的1984、1985年間，依當時時空背景媒體傳播業並不發達，人民難以廣泛知悉此法之訂定，被告是在年輕時一時失慮而持有槍枝，持有過程並未持以從事犯罪，請審酌予以減刑。

不過法官認為，陳男持有槍枝時間長達30餘年，從民風未開之早年橫跨至媒體、電腦資訊流通發達之近期，被告卻始終未曾考慮將持有之槍彈主動報繳，猶為供己欣賞之用而持續持有，且槍枝遭警查獲時係呈上膛狀態，2個彈匣內均裝有子彈，實無任何情堪憫恕之情。

法官衡量陳男尚有2名女兒尚在就學，母親已失智臥床，他也與人合夥經營電腦組裝及維修業務，有正當職業，且犯後坦承不諱，尚見悔意，因此判刑4年，併科罰金15萬元，全案可上訴。

陳姓男子因涉傷害案，員警通知他到案說明時，陳男請求要先回家餵食失智母親，員警即陪同他返回住處，卻在其家中共查出102顆子彈和一支制式手槍，彰化地方法院依違反槍砲彈藥刀械管制條例，將他判刑4年，併科罰金15萬元。記者林宛諭／攝影
陳姓男子因涉傷害案，員警通知他到案說明時，陳男請求要先回家餵食失智母親，員警即陪同他返回住處，卻在其家中共查出102顆子彈和一支制式手槍，彰化地方法院依違反槍砲彈藥刀械管制條例，將他判刑4年，併科罰金15萬元。記者林宛諭／攝影

槍枝 失智症

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